Buoni spesa, partita la fase 2: postazioni telematiche installate in municipio

TERMOLI. Partito alle 11 il termine per presentare la domanda per i buoni spesa. Una fase due aperta solo a chi pur avendo i requisiti non ha ottenuti aiuti nella prima fase.

Dall'amministrazione di via Sannitica precisano che non potranno presentare la domanda tutti coloro a cui sono già stati assegnati i buoni spesa attraverso la precedente ordinanza n° 675 dello scorso 4 aprile 2020. E' possibile presentare la domanda fino al 29 aprile alle ore 12, solo in maniera telematica. Il modulo da compilare è stato pubblicato sul sito del Comune di Termoli all'indirizzo www.comune.termoli.cb.it.

L’avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità di concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi alimentari a causa del venir meno della fonte di reddito, stante l’emergenza epidemiologica in corso. L'istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Al fine di contenere i rischi del contagio, l'istanza deve essere redatta attraverso la piattaforma telematica, messa a disposizione presso il sito istituzionale del Comune di Termoli, www.comune.termoli.cb.it e si può presentare fino al giorno 29 aprile 2020 (ore 12,00). Pertanto le domande non trasmesse telematicamente ma inviate, esclusivamente, su modelli cartacei al Comune di Termoli mediante email o all'ufficio protocollo del comune di Termoli non verranno ammesse. L'istanza dovrà essere presentata attraverso la modalità che viene di seguito esplicitata: la domanda deve essere compilata dettagliatamente attraverso piattaforma telematica messa a disposizione presso il sito istituzionale del Comune di Termoli, www.comune.termoli.cb.it.

Il sistema telematico attesterà data e ora di acquisizione della relativa domanda. Il sistema telematico provvede all'archiviazione delle domande ricevute e al successivo invio al Comune di Termoli per la loro valutazione. Per i cittadini impossibilitati a trasmettere l'istanza telematicamente sono a disposizione postazioni informatiche abilitate all'acquisizione delle relative domande presso l'ufficio del Comune di Termoli sito in Largo Martiri delle Foibe - (ex sportello Rieco) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Presso l'ufficio del Comune di Termoli verranno applicate le misure contenute nei Dpcm emanati nell'ambito dell'emergenza Covid-19, durante l'orario di apertura al pubblico.

Diffuso anche l’elenco di esercizi commerciali disponibili all’accettazione di buoni spesa.

TIGRE AMICO CORSO FRATELLI BRIGIDA 98/B SUPERMERCATO

TIGRE AMICO VIA ADRIATICA 5 SUPERMERCATO

GRAN RISPARMIO VIA CORSICA 177 SUPERMERCATO

MAXI TIGRE (C.C. Il Punto) VIA CORSICA 188/192 SUPERMERCATO

TIGRE AMICO VIA DEI PIOPPI 30 SUPERMERCATO

SUPERMERCATO OASI (C.C. La Fontana) VIA MADONNA DELLE GRAZIE 53

SUPERMERCATO CONAD (C.C. Lo Scrigno) VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA SNC

SUPERMERCATO TIGRE VIA MONTECARLO 60 SUPERMERCATO

DECO' VIA TREMITI 36/40 SUPERMERCATO

GRAN RISPARMIO VIA XX SETTEMBRE 39 SUPERMERCATO

CARREFOUR MARKET VIA EGADI 8 SUPERMERCATO

Si comunica che l’elenco sarà aggiornato con altri esercizi commerciali in seguito alla sottoscrizione della convenzione con la ditta Edenred Italia.