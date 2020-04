CAMPOMARINO. L'associazione di volontariato City Angels ricorda Luigi Florio.

"Io mi impegno ad essere un City Angel esemplare al servizio dei più deboli con coraggio e generosità. Lo farò con tutto il cuore rispettando Statuto e Regolamento e amando l'Associazione, i miei compagni e chiunque abbia bisogno di me. Lo prometto!"

Questa è la promessa che il City Angel pronuncia quando entra a far parte dall'associazione e di questa promessa Walker ha fatto sua ogni parola.

Lo sappiamo noi angeli e tutti quelli che lo hanno conosciuto. Non c'è modo migliore per ricordarlo se non con gli occhi e parole che in questi giorni amici e conoscenti hanno dedicato al suo dolce e timido sorriso.

Pronto ad indossare la sua onorata divisa e partire per qualsiasi missione al servizio dei più deboli.

Ha portato e donato gioia nei nostri cuori.

Ci mancherai angioletto caro, il tuo vuoto sarà incolmabile, ma attraverso i bei momenti vissuti insieme i ricordi saranno sempre vivi...

E quando ti cercheremo basta ascoltare il proprio cuore, è li che ognuno di noi ti troverà sempre.

Ora sei un angelo tra gli angeli, veglia su di noi».

City Angels Campomarino

Dalla redazione: Nel computo del cordoglio espresso dalle varie amministrazioni locali nei giorni scorsi, non abbiamo inserito il messaggio di Portocannone, lo rechiamo ora. «Siamo stati raggiunti dalla triste notizia della morte di Luigi Florio, dipendente dell'azienda Molise Acque, attivo nel volontariato e nell'associazionismo, ben conosciuto e molto ben voluto a Portocannone. Partecipiamo al cordoglio della famiglia Florio e di tutta la comunità di Campomarino».