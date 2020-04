Flah mob pacifico di bar, ristoranti e alberghi: luci accese in segno di protesta

TERMOLI. Alzeranno le serrande dei loro locali, chiuse da quasi un mese e mezzo, ed accenderanno le insegne il prossimo 28 aprile alle ore 21. Si chiama ‘Risorgiamo Italia HO.RE.CA.’ ed è un flash mob di protesta pacifica, organizzato dal gruppo omonimo e destinato al mondo della ristorazione e dell’ospitalità, per richiamare l’attenzione del Governo sulla profonda crisi che sta colpendo questi settori.



Anche Termoli vuole unirsi al coro di pacifica protesta: «Il gruppo Ristoratori Termoli, insieme alle altre strutture ricettive come bar, paninoteche, pizzerie, ristoranti, asporti, hotel, b&b, gelaterie ed altri, aderirà al flash mob del prossimo 28 aprile – scrive Enzo Gagliardi sul gruppo pubblico facebook imprenditori Termoli, misure contro Coronavirus - Non saremo aperti al pubblico, non creeremo assembramento, non metteremo in pericolo né noi, né gli altri, ma ricorderemo che Termoli è viva e non possono dimenticarsi di noi».

All’interno delle varie attività ci saranno solo i proprietari, o i titolari, ed a nessuno sarà permesso entrarvi per ottemperare alle indicazioni governative ed evitare la diffusione del virus. L’accensione delle insegne e l’alzata delle serrande serviranno come faro di speranza per la ripresa del commercio: «Le nostre luci saranno un monito per continuare a proseguire nei nostri sogni, non possiamo fallire, non siamo solo partite iva, noi siamo incontro, svago, amici, lavoro, famiglia – ha concluso Gagliardi - Apriamo, facciamolo in sicurezza, facciamolo insieme. Che le nostre voci non restino inascoltate, sensibilizziamo il più possibile chi di dovere affinché la nostra protesta diventi di tutti».