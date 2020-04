Fca verso la riapertura graduale, chiesta l'autorizzazione alla prefettura: il confronto

TERMOLI. Si è tenuta nella mattina di oggi, la riunione tra il Comitato esecutivo congiuntamente alla Rls e la direzione dello stabilimento Fca di Termoli. Nel corso dell’incontro si è provveduto a fare un sopralluogo nelle officine per verificare l’attivazione di tutti gli strumenti previsti dal protocollo. Si è inoltre analizzato e discusso il protocollo d’intesa, sottoscritto tra Fca e le Organizzazioni Sindacali il 9 aprile, che definisce le linee guida e le regolamentazioni delle misure messe in atto per consentire la progressiva ripresa dell’attività di Fca. Protocollo che è una punta avanzata di sistemi di sicurezza e che contiene tutte le linee guida fin qui individuate per la gestione della crisi sanitaria. Verificata la corretta applicazione delle misure messe in campo, i rappresentanti sindacali per la sicurezza hanno formulato anche una serie di proposte ulteriori sempre nell’ottica di un elevato grado di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.

Si è condiviso che vi saranno ulteriori incontri e verifiche in ogni nuova fase di avanzamento delle attività. Inoltre è stato richiesto fin da subito un tavolo tecnico tra azienda, sindacati e assessorato regionale ai trasporti per risolvere la problematica dei lavoratori pendolari, in continuità con le richieste già inoltrate atutti gli organi competenti in data 17 marzo e 17 aprile.

L’azienda ha comunicato di aver richiesto alla prefettura di poter riaprire la filiera produttiva legata a Sevel. Al momento si attendono conferme.

Di seguito tutte le misure previste dall’accordo del 9 aprile scorso tra Fca e le organizzazioni sindacali Uilm-Fim-Ugl-Fismic.

Alcune delle principali misure anti-contagio da Covid 19 adottate in Fca Italy Stabilimento di Termoli