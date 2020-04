Tra fantasia e realtà: Gente di mare made in Termoli per onorare la bellezza della nostra città Copyright: Lorenza Desiderio

TERMOLI. Numerosi i video che sono stati realizzati in questo periodo di quarantena forzata, veramente anche cinquantena abbondante, visti i giorni di durata complessiva delle misure restrittive causa Covid-19. Oggi vi proponiamo immagini e musica mixate da Lorenza Desiderio con la voce della graffiante Katia Nestola, con immagini reali e virtuali della nostra amata Termoli. Non a caso, il video si chiama "Termoli, tra fantasia e realtà" e le note sono quelle di Gente di mare, la hit di fine anni Ottanta interpretata da Raf e Umberto Tozzi. L'obiettivo delle due donne e amiche strettissime è molto semplice: onorare la bellezza della nostra città, proposta come visionary art.