Nuovo contagio in provincia di Isernia, siamo a 285 su 4.552 tamponi effettuati

TERMOLI. Cresce di un solo contagio il dato complessivo del Molise, a quota 285. Si tratta di un paziente di Belmonte del Sannio, in provincia di Isernia. Calano ancora i positivi attuali, nonostante questo caso e sono ora 198. I tamponi effettuati sono 4.552.

La giornata di oggi, come già detto stamattina, è stata segnata da un ulteriore decesso, il 20esimo dall’inizio dell’emergenza in Molise. Si tratta di una persona di Campobasso di 60 anni, noto commercialista, che era ricoverato presso il reparto di terapia intensiva da più di un mese.

Diminuisce il numero dei pazienti covid ricoverati presso l’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso, 2 persone sono state dimesse dal reparto di malattie infettive.

Continua ad aumentare anche il numero delle persone dichiarate guarite certificate, ovvero con doppio tampone negativo, nella giornata di ieri ben 12 casi, oggi altri 3 ed il totale regionale arriva a 41. I 3 nuovi guariti di oggi sono 1 ospite della casa di riposo di Cercemaggiore, 1 operatore della Gea Medica di Isernia ed 1 persona di Montenero di Bisaccia.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 18.00. La quota dei positivi al Covid-19 sale a 285 casi a fronte di 4552 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬285 casi conclamati in Regione, 215 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 52 in quella di Isernia e 18 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 12. 11 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (7 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia), 1 in terapia intensiva della Provincia di Isernia;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 179 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 137 nella provincia di Campobasso, 36 nella provincia di Isernia e 6 di altre regioni.

- 26 i pazienti asintomatici dimessi. 24 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 41 il numero dei pazienti guariti certificati, 29 della provincia di Campobasso, 4 della provincia di Isernia e 8 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 20 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 385 persone in isolamento e 23 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Come da mappa del contagio fornita da Asrem, i casi sono localizzati in 38 Comuni sui 136 della Regione Molise, si tiene conto della residenza anagrafica dei soggetti contagiati e anche gli ospiti risultati positivi della casa di riposo di Agnone sono attribuiti al Comune di residenza: 89 Campobasso, 36 Termoli, 28 Cercemaggiore, 15 Belmonte del Sannio, 11 Montenero di Bisaccia, 9 Agnone, 7 a Baranello, Isernia e Riccia, 5 Poggio Sannita e Pozzilli (tutti i molisani ricoverati al Neuromed all'interno del quale il focolaio si è sviluppato), 4 Filignano, Campochiaro e Venafro. 3 i contagi a Montagano, Campolieto, Petacciato e Ferrazzano. Con 2 casi i comuni di Bojano, Ripalimosani, Toro, Ururi, Mirabello Sannitico, Carovilli, Vinchiaturo, Castelpetroso e Larino. 1 caso invece per Scapoli, Forlì del Sannio, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Campomarino, Castropignano, Jelsi, Monteroduni, Petrella Tifernina, Santa Croce di Magliano e Guardiaregia.