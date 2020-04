CAMPOBASSO. Si è conclusa nel migliore dei modi “l’avventura”, non di piacere, dei due cittadini bergamaschi all’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso.

Erano stati trasferiti in Molise in piena emergenza sanitaria. Quando gli ospedali di Bergamo erano al collasso, le terapie intensive della Lombardia non erano sufficienti per tutti coloro che ne avessero bisogno e le salme dei morti non sapevano più dove sistemarle in attesa della cremazione. In quelle settimane buie, tutte le Regioni d’Italia che erano in grado di farlo, hanno dato la disponibilità di alcuni posti nei reparti di terapia intensiva dei propri ospedali. A Campobasso sono arrivati due pazienti in gravi condizioni. Negli articoli nei quali noi giornalisti snocciolavamo dati e numeri dell’emergenza coronavirus, i due pazienti erano oramai noti come i due bergamaschi o i due lombardi. Ci eravamo abituati alla loro presenza nei numeri del bollettino Asrem.

A differenza degli altri pazienti, in questo fazzoletto di Regione dove bene o male ci si conosce tutti, di loro non sapevamo nulla. Almeno fino ad ora. Adesso li abbiamo potuti ascoltare nelle interviste dei nostri colleghi delle tv regionali che hanno fatto luce sui loro visi e hanno immortalato le lacrime dei loro occhi. Si tratta di un noto architetto di Bergamo, Mario Minola, e di Manco Villavicencio di origini peruviane ma residente a Bergamo, entrambi di 66 anni. Le loro parole per la nostra Regione e per gli operatori sanitari del “Cardarelli” sono di quelle che ti aprono il cuore e rigano le guance di lacrime. Il loro grazie va a al Molise che li ha ospitati e ai medici e infermieri che gli hanno salvato la vita. Tutto questo in un ospedale del sud, quel sud che proprio in questi giorni qualche collega giornalista, guarda caso proprio bergamasco, continua ad insultare. Ed ora finalmente che sono guariti possono tornare nella loro Bergamo ad abbracciare i propri cari.

“Proprio questo pomeriggio, intorno alle 14”, come spiega, non senza un filo di commozione, il direttore generale Asrem Oreste Florenzano, “i due pazienti guariti dal Covid-19 sono stati trasferiti dall’Asrem presso l’aeroporto di Capodichino a Napoli. Poi alle 16,30, con un volo di Stato, sono rientrati a Bergamo”.