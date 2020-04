Famiglie numerose ai tempi del coronavirus

TERMOLI. L'Anfn (Associazione Nazionale Famiglie Numerose) nasce a Brescia nel 2004, con presidenti Nazional Egle e Mario Sberna e ormai conta in tutta italia oltre 25.000 nuclei familiari con un numero minimo di 3 figli ciascuno. Anche il Molise è presente in questa associazione con un numero di oltre 500 famiglie che rientrano in questo specifico stato di cose; il coordinatore regionale o meglio i coordinatori regionali molisani sono i componenti della famiglia Farinelli, Enzo e Rossella che hanno nella loro famiglia la bellezza di 6 figli, il primo di 25 anni e l'ultima di 18. Fanno parte di questa associazione fin da quando la stessa si è costituita. Sono dei pionieri, hanno sempre fatto proselitismo verso le tante famiglie termolesi e molisane e nella nostra piccola regione il numero sta salendo a buon ritmo.

Questa associazione a livello nazionale si muove parecchio per cercare di ottenere, per questo tipo di nuclei familiari, agevolazioni per far sostenere a loro stessi un genere di vita sostenibile e proprio in questo tremendo momento di emergenza che stiamo tutti vivendo, sicuramente l'aiuto si fa più concreto. E proprio dalla voce di Enzo e Rossella Farinelli parte un grido di allarme e preoccupazione: "Purtroppo in questa situazione di enorme difficoltà per tutti, quella che possono vivere i nostri associati può diventare insostenibile, e quel che ci preoccupa è che tra le tante cose dette dal nostro Governo, non ci pare sia stato detto qualcosa che possa farci stare tranquilli.

Noi cerchiamo tramite la nostra rete informativa di tenerci aggiornati con tutti i nostri associati in Italia, siamo pronti ad aiutarci per quello che potremo tra di noi, ma è giusto che anche le istituzioni abbiano un occhio di riguardo per noi, che siamo coloro che mettendo al mondo tanti figli opzioniamo il futuro stesso del nostro Paese; noi che abbiamo tanti figli in un certo senso garantiamo la continuità generazionale della nostra cara Italia, non chiediamo elemosine, ma di tenerci a debita considerazione. Anche noi, che siamo in pratica un piccolo quartiere di una grossa metropoli, diamo un contributo alla crescita."

"Io e Rossella - dice Enzo - abbiamo messo al mondo 6 figli che ci stanno dando tante soddisfazioni, chi lavora all'estero, chi a Milano, altri che stanno per diplomarsi, insomma abbiamo fatto tanti sacrifici, abbiamo anche passato momenti difficili, ma oggi rifaremmo tutto quanto, ed è questa la filosofia che ogni nucleo che fa parte della nostra associazione ha come dogma. Questo è quanto ci ripetiamo da 16 anni a questa parte fin da quando siamo nati come associazione e ogni anno che ci riuniamo in qualche località italiana per delle convention lo ribadiamo. Inoltre, dobbiamo dirlo, questo Coronavirus ci ha ancora di più uniti e affiatati, ma lo ripetiamo alle istituzioni nel limite del possibile: non lasciateci soli!"