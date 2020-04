​Essere pagati per guardare Harry Potter: il lavoro dei sogni di milioni di persone

TERMOLI. La saga di Harry Potter, entrata a far parte delle nostre vite più di 20 anni fa, ha cambiato la storia della letteratura e del cinema. Il maghetto nato dalla penna della Rowling, che ha scritto il romanzo in un pub in un periodo difficile della sua vita sia dal punto di vista personale sia per quanto riguarda l’aspetto economico, è amato da milioni di persone in tutto il mondo.

Nato come personaggio letterario, il giovane mago con gli occhiali dalla forma tonda e la cicatrice sulla fronte è poi approdato al cinema con i film legati ai vari romanzi e con successivi spin-off. Quando si nomina Harry Potter, si chiama in causa un giro d’affari di miliardi di euro per il merchandising ma, soprattutto, i sogni di tantissimi bambini e anche di molti adulti.

Questi ultimi, come si può leggere su questo sito, hanno oggi una nuova possibilità per vivere ogni giorno le vicende del proprio beniamino e dei suoi compagni di avventura (i cui interpreti al cinema hanno fatto strada dai primi film).

Un compenso di 1000 dollari per guardare i film di Harry Potter

Immaginate un attimo di essere pagati 1000 dollari per guardare i film di Harry Potter comodamente sul divano di casa. Quello che per molti è il lavoro dei sogni immaginato più volte è oggi realtà. A dimostrazione di ciò è possibile citare l’offerta comparsa recentemente sul sito EDsmart.com.

Il portale in questione, specializzato in recensioni e classifiche di numerosi college, ha aperto la ricerca di 5 persone disposte a trascorrere parte del proprio tempo guardando i film della saga del maghetto più famoso del mondo.

L’annuncio fa riferimento ovviamente alla situazione che il mondo sta vivendo per il Covid-19. Gli amministratori del sito esordiscono infatti specificando di essere consapevoli che, oggi come oggi, al mondo serve un po’ di magia.

Giocando con il lessico della saga, hanno posto l’accento sul fatto che, in praticamente tutto il pianeta, i Babbani - per chi non avesse mai letto i libri della Rowling, i non maghi - stanno vivendo in autoisolamento e l’interruzione delle proprie attività in un’atmosfera che ricorda molto quella del ripostiglio sottoscale di Privet Drive numero 4 (la casa dove Harry è cresciuto con gli zii fino a quando non è arrivata la lettera che gli ha cambiato la vita, ossia quella per la scuola di magia di Hogwarts).

A quanto ammonta l’impegno di tempo? A poco più di 25 ore. Le persone che svolgeranno questo lavoro saranno invitate a condividere sui social le proprie impressioni in merito alle pellicole dedicate al maghetto e ai suoi amici, film che hanno iniziato a uscire nelle sale cinematografiche alla fine degli anni ‘90, diventando in poco tempo un fenomeno di culto.

Ai cinque sopra ricordati verrà chiesto di stilare anche una classifica dei film della saga che, compreso lo spin-off, sono complessivamente nove. Come sopra accennato, il compenso previsto è pari a 1000 dollari.

Oltre a questa somma, coloro i quali si aggiudicheranno le ambite posizioni riceveranno tutti i film in versione blu-ray, diversi prodotti alimentari brandizzati e un bicchiere in acciaio. Il compenso per la visione di tutti i film della saga di Harry Potter comprende anche una card regalo del valore di 100 dollari.

Come candidarsi

A questo punto, è naturale chiedersi cosa si debba fare per candidarsi a questo lavoro speciale. Il punto di riferimento è ovviamente il sito web. Chi vorrà, potrà inoltrare la propria candidatura fino al 15 maggio 2020.

Come si suol dire: tentare la sorte non nuoce! Non resta che farsi avanti e inviare la propria candidatura.