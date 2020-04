“Coroniani ciao ciao”, insegnare per gioco ai bambini come affrontare la pandemia

TERMOLI. Il progetto “Coroniani ciao ciao” nasce dall’idea di un papà, che si è domandato: ma come affronteranno e quanto timore avranno i bimbi, di questa emergenza? Come faranno a non essere intimoriti dalle regole basilari per sopravvivere alla pandemia?

Bene, la risposta è stata quella di far diventare tutto ungioco, con la possibilità di istruire i nostri figli al corretto atteggiamento per affrontare e difendersi da questo virus.

Lo scopo di questo progetto è quello di cercare di vivere il momento nel modo più sereno possibile, impegnando i bimbi più piccini a colorare i disegni dei personaggi e i più grandi a leggere la storia che viene rappresentata. Nella favola si immagina il virus come un alieno che arriva sulla terra portando disordine e distruzione. Si illustra il dialogo di due bambini, vicini di casa, che si confrontano tra loro, scambiandosi consigli e immaginando un futuro migliore. Vogliono poter uscire e tornare a ridere e giocare, ma per farlo devono sconfiggere l’alieno cattivo osservando le regole che hanno appreso dai loro genitori.

Copy Art, per la creazione e la concretizzazione di questo progetto, ringrazia il Comune di Termoli che si è dimostrato subito entusiasta e presente alla proposta di questa idea.

Ringraziamo la signora Nica Smargiassi per aver scritto il testo della favola e il Prof. Michele Carafa del Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli che ha coordinando il lavoro dei suoi alunni: Jacopo Andriani, Francesca Ciccone e Giulio Murazzo. un ulteriore ringraziamento va al Sig. Nicola Montuori, Editore di Termoli On Line che ha provveduto a divulgare sul suo sito la presentazione di questo opuscolo. Tutti loro sono intervenuti con la loro arte in maniera del tutto gratuita e si sono messi a disposizione per puro spirito di collaborazione e di unione, dimostrando che la quarantena può unire le persone facendo uscire il meglio da ognuno di loro.

Grazie di cuore Copy Art