“Io scelgo Termoli”: parte alle 18.30 la nuova rubrica "live" su Facebook e YouTube

TERMOLI. Prende il via oggi un nuovo appuntamento in diretta su Termolionline, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube: questo programma si chiama “Io scelgo Termoli”.

Il progetto è partito già da diverso tempo, prima del Coronavirus per intenderci, ma ora, a maggior ragione, riteniamo indispensabile un programma che abbia a cuore la nostra città e le centinaia di attività commerciali che in essa operano.

Attività che, come tutti sappiamo, stanno vivendo un periodo tremendo e noi di Termolionline vogliamo sostenerle, dando loro uno spazio per farsi conoscere meglio.

Avremo ospiti di volta in volta i titolari di queste attività per far conoscere chi sono, cosa fanno, come - e magari - apprendere da loro quali sono i mezzi a disposizione per fronteggiare un periodo come quello che stiamo vivendo.

Siamo di Termoli e ne siamo orgogliosi. Vogliamo che tutti i termolesi, in primis coloro i quali non sono stati colpiti dalla guerra in corso, come dipendenti o impiegati pubblici e pensionati, possano fare proprio il nostro slogan: “Io scelgo Termoli”.

Questo è lo spirito con cui nasce questo nuovo appuntamento di Termolionline.

Vi aspettiamo alle 18.30 su Termolionline, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube.