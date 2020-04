Quando la Regione Molise si concedeva i lussi di rappresentanza

CAMPOBASSO. La Regione Molise, che aveva due Sedi a Roma, ha ceduto uno degli edifici (stimato 1.200.000 euro), ritenendolo un bene non più strategico. L’edificio, 200 mq., fu acquistato sin dal 1983 per oltre 500 milioni di lire; e, da qualche anno, era stato collocato sul mercato immobiliare. ‘In itinere’ era stato posto nella disponibilità della Regione Puglia, ed aveva subìto persino l’onta del pignoramento. Nel 2007 l’Ente aveva acquisito, sempre nella Capitale (in via del Pozzetto, a due passi dal Senato e dalla Camera), un secondo appartamento (242 mq), pagandolo 4 milioni e 100mila euro.

Altri 800mila erano occorsi per i lavori di ristrutturazione e per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature. Evidentemente la prima Sede doveva essere stata ritenuta poco prestigiosa; e così le dimore di rappresentanza romane erano diventate due. Senza dimenticare che, nel 2005, il “Governo” molisano si era concessa anche una sede di 554 mq in rue de Toulouse, a Bruxelles, acquistata per un milione e 600mila euro, con un costo annuale di funzionamento di 300mila (all’epoca); e questo solo per mantenersi prossimi agli attori della grande politica che agivano “colà dove si puote ciò che si vuole”.

Tutto questo avveniva mentre il Consiglio dei ministri includeva il Molise tra le quattro regioni (commissariate!) condannate ad aumentare le imposte ai propri amministrati a causa del “deficit” sanitario fatto lievitare fino alle stelle. Insomma, palesemente, quei “Signori”, che rappresentavano i loro corregionali (per essere stati da essi delegati col voto deposto nelle urne), stavano alimentando quella spesa pubblica i cui nodi sono al pettine ancora oggi nel 2020. E facevano questo pur sapendo che, quando ciò accada, a “piangere” il morto viene chiamato sempre il contribuente locale. Soltanto successivamente fu annunciato che si sarebbero cedute le Sedi di via Nomentana e di Bruxelles che, nel frattempo, erano state entrambe

pignorate. Cosicché, estinti i debiti, venne bandita l’asta. Dell’inutile Sede periferica termolese, voluta dal già Presidente del Consiglio Picciano, abbiamo perso le tracce. Ma niente di più facile che il vostro povero cronista stia dando i numeri a sua volta per essersi irrimediabilmente perduto tra i meandri dell’Agenzia immobiliare di compravendita e di affitto molisana che si è occupato delle cessioni.



A volere essere sinceri, una cosa è certa. Il Molise non è stato il solo ad avere patito certe ventate di “genio”. Una gran parte dei cosiddetti “Governatori” vanta (o ha vantato) una Sede romana o belga; queste ultime in omaggio alla presunta “politica estera” ritenuta da percorrere. Però si è trattato di acquisizioni costose, peraltro prive di qualsivoglia utilità, buone solo a compiacere le vanità campanilistiche di chi acquistava senza rendersi conto che, a Bruxelles, operano già gli europarlamentari molisani e che l’Italia dispone “in loco” di due Ambasciate. Perciò cosa mai avrebbe potuto rendere una sotto-delegazione composta di presunti diplomatici molisani rimane un mistero. Altrettanto dicasi per le Sedi di Roma Capitale, una Città che dista ben poco da Campobasso. Ai tempi di Michele Iorio, l’evento più “importante” organizzato in rue de Toulouse fu una mostra sul tombolo che permise ai Belgi di avere cognizione di una antica virtù delle donne Molisane: la fattura di quei manufatti artistici che, per secoli, hanno fatto di Isernia una delle Capitali europee di questa particolare tipologia di lavorazione a fuselli. Troppo poco per “coprire” il milione

ed i 600mila euro spesi per l’acquisto della Sede ed i 300mila annui versati per i costi vivi, senza citare le indennità di missione e le altre spese dovute ai cosiddetti “ambasciatori” campobassani. Per tutti questi motivi, quando il Giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Roma ebbe a dichiarare estinta la procedura di pignoramento, autorizzando il custode giudiziario dell’immobile a riconsegnare le chiavi dell’appartamento di via Nomentana alla Regione Molise, tutti i Molisani tirarono un sospiro di sollievo che oggi è cresciuto ulteriormente dopo l’avvenuta cessione.



Claudio de Luca