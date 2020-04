Altre 500 mascherine donate all'ospedale San Timoteo di Termoli

TERMOLI. Ancora donazione di dispositivi di protezione per medici, infermieri e personale socio-sanitario all'ospedale San Timoteo di Termoli.

Mercoledì mattina i titolari della gelateria Yo-Go hanno consegnato 500 mascherine chirurgiche all’ospedale San Timoteo di Termoli, nelle mani della dottoressa ruccolo. Iniziativa che viene illustrata dal titolare, Massimo Guardiani: «Abbiamo pensato di fare questa piccola donazione in un momento molto delicato e drammatico. È importante per tutti noi. Nel nostro piccolo volevamo contribuire alla protezione dello stato di salute per tutti gli operatori sanitari che ci devono garantire cure e assistenza. Abbiamo fatto una nuova richiesta di altre nuove mascherine che porteremo più in là».