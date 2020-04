TERMOLI. Il 6 novembre scorso, approfittando dell'uscita di un suo nuovo libro, parlammo del direttore del Quotidiano “Libero”, Vittorio Feltri, il quale in alcuni passaggi del libro "L'Irriverente memoria di un cronista", parla in termini molto lusinghieri del Sud Italia e addirittura del nostro Molise, in particolar modo di Guardialfiera, dove da ragazzo quasi ogni anno amava trascorrere un periodo di vacanza a casa degli zii, i quali da Bergamo si erano trasferiti per lavoro.

Racconti e ricordi che ha sempre detto di conservare nel suo cuore e in più ancora oggi mantiene delle belle amicizie nella nostra terra. Per tutto questo, siamo rimasti davvero sbalorditi da quanto invece è successo nelle ultime 24 ore: feroci polemiche nate da alcune frasi uscite dalla sua bocca contro il popolo meridionale, tacciato - quasi con spregio - come "terrone”. Durante una trasmissione in tv, a proposito dei meridionali ha detto: “Non soffrono di complessi di inferiorità, in molti casi sono inferiori”. Il conduttore Mario Giordano ha cercato di farlo scusare poiché “adesso le farai arrabbiare davvero le persone del sud”, ma lui ha rincarato la dose: "E chi se ne frega, si arrabbino. Secondo me si arrabbiano tutti i giorni, mi insultano, mi augurano di morire”.

Da quel momento il web è letteralmente impazzito, soprattutto naturalmente gli utenti meridionali, ma anche al nord molti gliene hanno dette di tutti i colori, Feltri era diventato in pochi secondi un nemico da abbattere. Potete immaginare le parolacce, gli insulti e quant'altro contro di lui, si sono mossi tutti, politici, psichiatri, psicologi, religiosi, gente di ogni ceto sociale pronti a mirare “al cuore” di Feltri; addirittura alcune edicole campane hanno stilato un comunicato che non avrebbero più accettato e di conseguenza venduto il quotidiano “Libero”.

Anche qui nel Molise, che in tempi non lontani diceva di amare, non sono stati teneri con lui: sui social abbiamo letto di tutto di più contro il noto direttore. Davvero ha stupito tutti questa sortita contro una parte di popolazione italiana che non può essere riconosciuta nelle parole di Feltri: il Sud, non solo all'Italia ma al mondo intero, ha dato figli che hanno sempre primeggiato nei loro campi professionali, artistici e quant'altro, e ora essere generalizzati gratuitamente per gente inferiore, ci lascia senza parole e ci aspetteremmo seri provvedimenti da chi di dovere nei suoi confronti. L'Italia, proprio in questo momento così tragico per tanti motivi, non ha certo bisogno di imbarcarsi in una guerra di secessione tra nordisti e sudisti, sarebbe squallido e davvero inqualificabile.