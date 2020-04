Altri due contagi nel Molise: il totale dei casi di Covid-19 sono 287

TERMOLI. Continuano a crescere i positivi in Molise. Si giunge a quota 287 totali, e 200 sono i casi attualmente positivi.

Altri 2 contagi registrati oggi, su 166 tamponi processati nella mattinata, legati a focolai già noti. Si tratta di una persona di Baranello legata al cluster Banca Intesa e di una persona di Belmonte del Sannio legato al cluster della casa di riposo Tavola Osca di Agnone.

Aumenta il numero dei pazienti covid ricoverati presso l’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso. Questa mattina è stato ricoverato presso il reparto di malattie infettive del nosocomio del capoluogo un paziente di Baranello già positivo, facente parte del cluster di Banca Intesa, e che fino ad ora non aveva avuto bisogno di cure ospedaliere.

Nella mattinata di oggi è stato registrato anche un decesso a Campobasso, non è inserito in un decesso Covid in quanto la persona era stata dichiarata guarita con doppio tampone negativo e dimessa circa venti giorni fa dal “Cardarelli”.

Si tratta di Tonino Bussone 80enne del capoluogo, molto noto in città per essere stato il simbolo dell’atletica leggera. Le conseguenze dovute al contagio da coronavirus non hanno permesso all’80enne di superare le criticità del suo stato di salute.

Si avvicina la data del parziale sblocco del lockdown e i numeri che si registrano in questi giorni in regione sono altalenanti. Anche se le guarigioni dei due giorni passati sono state molte ed hanno di gran lunga superato il numero dei nuovi positivi e dei ricoveri, l’allentamento delle misure potrebbe portare ad un “tana libera tutti” difficilmente gestibile e altamente rischioso sul versante dei contagi.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00. La quota dei positivi al Covid-19 sale a 287 casi a fronte di 4718 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬287 casi conclamati in Regione, 216 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 53 in quella di Isernia e 18 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 13. 12 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (8 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia), 1 in terapia intensiva della Provincia di Isernia;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 180 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 137 nella provincia di Campobasso, 37 nella provincia di Isernia e 6 di altre regioni.

- 26 i pazienti asintomatici dimessi. 24 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 41 il numero dei pazienti guariti certificati, 29 della provincia di Campobasso, 4 della provincia di Isernia e 8 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 20 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 387 persone in isolamento e 16 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.