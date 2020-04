Sostegno regionale per beni di prima necessità e pagamento utenze, grillini incalzano

TERMOLI. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Termoli: nell'evidenziare che non hanno ottenuto alcun riscontro alla nota pec del 31.03.2020, nella quale riferivano di aver preso atto della missiva inviata dal Presidente della Regione Molise datata 28.03.2020 a tutti i sindaci, legali rappresentanti dei Comuni che insistono sul territorio molisano, nella quale si legge che è volontà della Regione intervenire, per il tramite del Comune, per l’acquisto dei beni di prima necessità e per il pagamento delle utenze in favore dei cittadini individuati nella stessa missiva.

Vista la Delibera della giunta regionale n 121 del 08.04.2020.

Visto l'allegato 1, Fondo Regionale di solidarietà, nel quale è riportata la cifra pari ad euro 220.014,21 per il Comune di Termoli.

CHIEDONO

di conoscere lo stato della pratica e le iniziative poste in essere dal Comune di Termoli, in persona del Sindaco o suo delegato, nel precipuo interesse collettivo.

Con osservanza

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Termoli

Daniela Decaro, Antonio Bovio, Nicolino Di Michele, Ippazio Stamerra.