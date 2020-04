Il direttore Asrem Florenzano in sopralluogo anche al Caracciolo

CAMPOBASSO. Essenziale in queste lunghe settimane di quarantena è il sostegno psicologico a coloro i quali risentono maggiormente dell’imposto distanziamento sociale e, pertanto, dell’obbligo di restare a casa. Ma non solo, a risentirne potrebbero essere anche coloro che sono impegnati in prima linea nella battaglia contro il Covid-19, ovvero gli operatori sanitari, che si trovano a lavorare in una particolare situazione di stress. Per tutte le persone che dovessero aver bisogno, in questo momento particolare, di una assistenza psicologica il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asrem ha dato vita ad “un programma strutturato di intervento telefonico per l’emergenza psicologica legata alla pandemia Covid-19 e misure di distanziamento fisico.” Una telefonata per essere vicini a tutti coloro che stanno soffrendo dal punto di vista psicologico il distanziamento sociale. Il programma, coordinato dal dottor Franco Veltro, Direttore Dipartimento Salute Mentale ASReM, viene effettuato da specialisti prevalentemente dei Centri di Salute Mentale di Campobasso, Isernia e Termoli. È garantita la Privacy. Il programma prevede l’intervento telefonico sia per la popolazione generale, sia per il personale sanitario attivamente coinvolto nell’emergenza. Per accedere al programma gratuito è sufficiente telefonare il lunedì pomeriggio dalle ore 15-17 e il giovedì mattina dalle ore 10-12 ai seguenti numeri telefonici:

Per la zona di Campobasso allo 0874/409922

Per la zona di Isernia allo 0865/442295

Per la zona di Termoli allo 0875/717859

Intanto nella mattinata di oggi il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano, si è recato ad Agnone per un sopralluogo presso l’Ospedale “Caracciolo”. Come ha spiegato il manager Asrem, si tratta di un sopralluogo che sarebbe dovuto esserci appena dopo il suo arrivo in Molise che, però, è coinciso con l’inizio dell’emergenza.

Florenzano, accompagnato dal direttore sanitario facente funzione Massimo Catauro ha verificato quelle che sono le carenze strumentali e di personale del presidio ospedaliero alto molisano. Ha visitato e toccato con mano la presenza di sale operatorie nuovissime e moderne ma, la mancanza di un reparto di rianimazione, come dichiarato dal Direttore Generale, non rendono le stesse immediatamente fruibili ed utilizzabili.

Ha sottolineato, infine, come il reparto di radiologia sia alquanto datato e che le carenze strutturali e le criticità presenti all’interno della struttura del “Caracciolo” non possano essere risolte in breve tempo.

Florenzano non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito alla querelle con il commissario al Comune di Agnone, Giuseppina Ferri, per la questione degli anziani della casa di riposo Tavola Osca. Negli ultimi giorni, infatti, la Ferri ha più volte ribadito di non aver preso alcuna decisione in merito al trasferimento dei “nonnini” dalla residenza per anziani, ma che è stata Asrem ad autorizzare il tutto e ad organizzare il trasferimento stesso.

Il manager Asrem, dal canto suo, ha detto solo di avere le evidenze documentali che dimostrano quello che è stato l’operato di Asrem. Ma non ha voluto assolutamente entrare nel merito della questione, sostenendo di essere più avvezzo ad agire che a polemizzare.

E proprio in merito alle case di riposo. Le ultime notizie dal fronte tamponi sono positive. Sia presso la casa di riposo di Riccia che la residenza per anziani di Capracotta sono stati effettuati i tamponi su tutti gli ospiti e gli operatori sanitari e sono risultati tutti negativi. Anche a Montaquila, dove opera la RSA Samnium, una delle più grandi strutture della Regione per ospiti presenti ed operatori sanitari e non che operano all’interno della stessa, è stata richiesta a gran voce dalla struttura, di concerto con l’Amministrazione Comunale, che vengano effettuati i tamponi.