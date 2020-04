TERMOLI. Per iniziativa della docente Rosanna Colecchia, oggi pomeriggio i ragazzi della V D del liceo scientifico Alfano sono stati coinvolti in una lezione con lo scrittore e giornalista Roberto Saviano.

Come fossero in un ambiente virutale di Che Tempo Che Fa, ma al posto di Fabio Fazio c'era proprio la tenace prof petacciatese, che ci spiega la ratio di questa ambiziosa sessione online su Instagram.

«In quarantena da due mesi, ci si attrezza anche con la video lezione in diretta Instagram con Roberto Saviano.

Permettetemi un ringraziamento speciale al grande Roberto che ha spaziato fra gli altrettanto grandi della Letteratura, da Leopardi a Verga, con parole ed espressioni che incidono come la lama di un coltello i nostri cuori e lasciano impressioni indelebili nelle nostre menti!

Grazie davvero per aver condiviso con noi la speranza di un futuro diverso. Non basta illudersi che andrà tutto bene, ma bisogna crederci e lottare. Come? Da insegnante di letteratura non posso che affermare con la lettura e la condivisione: sperare, per dirla con le parole di Saviano, vuol dire riuscire a raccontare le ferite, a tematizzare quello che sta succedendo per dare la possibilità ai giovani lettori di entrare in storie che, altrimenti, vedrebbero da lontano, sentirebbero alla periferia di se stessi, e che invece sono al centro della propria esistenza.

E infine un abbraccio affettuoso e sincero ai miei amati alunni, il loro desiderio è stato subito anche il mio! Ed esaudirlo è stato un bisogno partito dal cuore! Siete la motivazione quotidiana della nostra professione! Grazie ragazzi, siete splendidi...ve lo ripeto di nuovo, anche se ve lo dico ormai da tanti anni! Ad maiora!»