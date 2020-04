TERMOLI. Siamo usciti dopo oltre 50 giorni, e non è una battuta, dalla clausura residenziale tra via dei Pruni e via dei Castagni. Controllando un po' i movimenti cittadini, forse troppi rispetto alle esigenze di contenimento, abbiamo intervistato il titolare del Pagurino, il coriaceo Luciano Paduano, che contrasta la crisi da Covid-19 offrendo mascherine e igienizzanti sul lungomare Nord Cristoforo Colombo e in tempi di carestia da Dpi è un'occasione invidiabile.

Uno spaccato locale per capire se in questa primavera anomala tutto stia filando come i Dpcm contiani vogliono.