Antonio Russo prorogato come coordinatore dell'Ambito sociale di zona fino al 31 dicembre 2020

TERMOLI. Prorogato di nuovo l'incarico dell'avvocato Antonio Russo come coordinatore dell'ambito sociale territoriale di zona, che vede Termoli comune capofila e consta di ben 19 enti locali del basso Molise. L'assemblea dei sindaci ha ratificato la decisione assunta dalla Giunta regionale lo scorso 15 aprile, quando ha prorogato a fine 2020 il Piano sociale di zona. Tre i comuni assenti e 16 i voti favorevoli. Il comitato dei Sindaci ha anche stabilito di prorogare a fine anno, a partire dal primo maggio (era in scadenza al 30 aprile) la nomina di Russo a coordinatore, per le funzioni amministrative gestionali e di coordinamento.