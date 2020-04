TERMOLI. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Campobasso-isernia non demorde, impegnato su tutti i fronti in questi giorni. Oltre a far fronte alle attività lavorative e impegnato con tutti i componenti del direttivo sia sul piano assistenziale sia su quello istituzionale che vede alcuni componenti presenti nelle commissioni dei corsi di laurea, altri su incontri in piattaforma con federazione e altri nella distribuzione di mascherine FFP2, schermi facciali, guanti e nebulizzatori per la sanificazione.

L'iniziativa e stata molto apprezzata dai colleghi il cui criterio di donazione e stato quello di sostenere subito i colleghi delle postazioni del Set 118, malattie infettive e pronto soccorso. Rappresenta per noi del direttivo e del gruppo dei revisori un segno di condivisione e vicinanza ai nostri colleghi che sono in prima linea in questa delicata fase di emergenza. Gli infermieri hanno lavorato, con grande senso di abnegazione, per garantire l emergenza e la continuità assistenziale. I dpi sono stati distribuiti su tutto il territorio molisano grazie alla collaborazione del Cives (coordinamento infermieri volontari di emergenza sanitaria).

Non è stato semplice raggiungere tutte le postazioni a causa della viabilità in alcuni punti compromessa da strade dissestate. Un ulteriore appello invece è da fare alla Asrem per gli ambienti in cui alcune postazioni risultano essere insalubri sia da un punto di vista igienico ambientale sia della sicurezza. Pertanto sarebbe opportuno rivisitare tali ambienti per offrire ai professionisti della sanità molisana il giusto riconoscimento. Si coglie l’occasione per esprimere vicinanza e una pronta guarigione ai colleghi che in questo momento sono assenti in quanto contagiati. Noi con voi sempre