Tre contagi e un decesso: nuovi casi Covid a Termoli, Montenero e Campobasso

I tre casi di contagio sono a Campobasso, Termoli e Montenero di Bisaccia, appartenenti a cluster noti. In più c'è un decesso, di una ospite 90enne nella casa di riposo di Cercemaggiore.

Ancora 1 positivo a Termoli, i contagi in città continuano a salire e si arriva a 38. Dopo Campobasso è la seconda città del Molise per numero di contagi e questo preoccupa, e non poco, in vista delle riaperture del 4 maggio prossimo.

Aumenta anche il numero dei decessi, il 21esimo dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Si tratta di una donna di 90 anni appartenente al cluster della casa di riposo di Cercemaggiore ma residente fuori regione.

Stabile il numero dei ricoverati presso il “Cardarelli” di Campobasso, i positivi riscontrati oggi non abbisognano di assistenza ospedaliera, e fermo rimane anche il numero dei guariti.

Torna a salire anche il totale dei soggetti attualmente positivi, ora a 198, indicatore ottenuto decurtando dal numero dei casi totali i decessi, i guariti certificati e gli asintomatici dimessi.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬292 casi conclamati in Regione, 221 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 53 in quella di Isernia e 18 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 13. 12 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (8 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia), 1 in terapia intensiva della Provincia di Isernia;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 178 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 137 nella provincia di Campobasso, 36 nella provincia di Isernia e 6 di altre regioni.

- 26 i pazienti asintomatici dimessi. 24 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 47 il numero dei pazienti guariti certificati, 34 della provincia di Campobasso, 5 della provincia di Isernia e 8 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 21 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 2 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 379 persone in isolamento e 16 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.