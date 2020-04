TERMOLI. Una cerimonia intima, con poche persone, il sindaco Francesco Roberti, la Polizia municipale e una mini delegazione delle associazioni combattentistiche e d'armi della città di Termoli, come Anmi e Bersaglieri, quella del 25 aprile 2020, in occasione della Festa della Liberazione.

Primo cittadino e tutti gli altri in mascherina, per la deposizione della corona di fiori in piazza Monumento.

Roberti ha così deposto in un cerimoniale molto sobrio e veloce, visti i tempi, la corona alla scultura che rappresenta i Caduti di tutte le guerre in piazza Vittorio Veneto.