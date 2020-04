PORTOCANNONE. Nel celebrare (sia pur in forma necessariamente ridotta) la ricorrenza del 75° anniversario della liberazione dell'Italia dal regime fascista il sindaco di Portocannone ha voluto ricordare oggi la figura del nostro concittadino Maresciallo Michelangelo Donato Vitale, partigiano della Brigata Piave, catturato dai Nazisti e dagli stessi giustiziato dopo una notte di torture il 28 aprile del 1945. «La memoria di questo figlio di Portocannone è un onore per la nostra Comunità; il suo sacrificio estremo ci sia di monito per riaffermare sempre il valore assoluto della democrazia e dell'antifascismo», ha sottolineato il primo cittadino Giuseppe Caporicci.

LA SCHEDA

Michelangelo Donato Vitale (appartenente alla Brigata Piave - Battaglione Azzurro)

Il maresciallo Vitale è nato a Portocannone in provincia di Campobasso il 31 marzo 1909. L'8 settembre 1943 si trovava di stanza al deposito del 25° Reggimento Fanteria di Cervignano. Prima ancora aveva combattuto in Libia nei reparti cammellati “Lupi del deserto”, nei quali si era arruolato volontario ancora nel 1938. Era arrivato a Chiesanuova poco dopo l'armistizio, trovando ospitalità presso la famiglia di Attilio Perissinotto e aveva partecipato al movimento partigiano locale fin dall'ottobre del 1943: inoltre collaborò al servizio informazioni effettuando rilevamenti lungo il tratto Chiesanuova-Caposile ecompiendo alcuni atti di sabotaggio contro le linee di comunicazione nemiche.

Il 26 aprile aveva collaborato all'azione di disarmo del presidio di Chiesanuova e al recupero del materiale, bellico e non, ivi esistente.

Nelle prime ore del 27 aprile, mentre con altri partigiani attaccava il posto di blocco di Caposile, era stato fatto prigioniero insieme ad Egidio Montagner.

Michelangelo Vitale ed Egidio Montagner dopo la cattura vennero portati a Jesolo dove, dopo una notte di interrogatori e torture, furono fucilati e gettati nelle acque del Piave alle prime luci dell'alba del 28aprile 1945.

(tratto dal libro “Un soffio di libertà di Morena Biason)