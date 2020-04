TERMOLI. Dal circolo dem, per voce della commissaria Maricetta Chimisso, una riflessione sul 25 aprile, «Festa della liberazione: anche dall’omologazione».

«È un 25 aprile particolare, questo del 2020. Lo è innanzitutto per una questione di cifre. 75 anni sono tre quarti di secolo, un tempo lungo, un tempo della storia, seppur con una parte dei protagonisti ancora qui a raccontare la resistenza partigiana. È una festa inusuale, perché non potremo celebrarla come meriterebbe la liberazione dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista. Ce lo impongono le norme sanitarie e il distanziamento sociale, che non ci impediscono, tuttavia, di intonare col cuore e a voce alta le note di "Bella Ciao", o di riandare con la mente al monito di Sandro Pertini: “Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire”. Le parole di uno dei più amati presidenti della Repubblica ci rammentano che I regimi non lasciano scelta: non consentono alcuna mediazione, piegano le volontà dei singoli e soffocano la libera espressione dei cittadinii.

Spesso in nome di una idea deformata di rigore e sicurezza, diffondono il pensiero unico, il clichè, lo stereotipo, il modello ideale: lo collocano in un universo astratto e in questo modo lo rendono replicabile all’infinito. O con noi o contro di noi, dove il consenso al “con noi” si ottiene (anche!) attraverso l’innaturale e assurda pretesa di renderci tutti uguali, omologandoci a cominciare dagli indumenti. Ogni regime ha la sua divisa e il suo colore. Il regime fascista ha scelto il nero: non propriamente il colore dell’allegria. Più esattamente, il colore del lutto. Benito Mussolini si era figurato un’Italia intera vestita a lutto.

Le partigiane e i partigiani che ci hanno liberato da questo lutto. il 25 aprile, a Milano, ci hanno indicato una via di riscatto e un cammino di libertà. Spazzando via la dittatura, ci hanno consegnato la Repubblica, la cittadinanza, i diritti: le ragioni più nobili per festeggiare.

Viva l’Italia, Viva il 25 aprile!»