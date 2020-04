TERMOLI. Dopo la segnalazione effettuata da un cittadino nella mattinata del 25 aprile direttamente a Termolionline, la redazione ha contattato il responsabile dell’ufficio tecnico che a sua volta ha disposto dapprima un controllo e dopo che i tecnici comunali hanno verificato che nei pressi della stradina che collega via Sangro con il centro commerciale La Fontana vi è la predisposizione fatta dall’Enel per l’installazione di alcuni tralicci di un nuovo elettrodotto aereo, ha ordinato l’immediata messa in sicurezza dell’area.

«Purtroppo, a seguito delle sospensioni dei lavori nei cantieri per l’emergenza coronavirus, i dispositivi di protezione e di interdizione di accesso agli spazi operativi possono per effetto degli eventi climatici perdere la loro efficacia ed esporre i passanti a potenziali rischi. Pertanto ben vengano tali segnalazioni e un doveroso ringraziamento va a Termolionline.