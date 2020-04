TERMOLI. ‘Io scelgo Termoli’, buona la prima sul nuovo format di TermoliOnLine che parla termolese.



Essere imprenditori non significa solo investire, bisogna essere folli ed avere idee che, di volta in volta, aiutino a mantenere a galla la barca, per usare un termine nautico, per affrontare la tempesta della concorrenza. Lo sa bene l’editore di TermoliOnLine Nicola Montuori che, oltre ad investire nella sua città mettendo a disposizione un sito di informazione, fornisce ai suoi concittadini spunti, riflessioni e confronti sugli argomenti più caldi del momento.



Dopo ‘Termoli in Diretta’ striscia quotidiana che ha accompagnato la regione per diverse settimane, seguitissimo anche da oltre Europa, arriva un’altra novità: si chiama ‘Io scelgo Termoli’ ed è il nuovo format in diretta condotto dall’editore di TermoliOnLine che andrà in onda settimanalmente e che, durante il suo esordio, ha raggiunto milioni di spettatori attraverso Facebook e YouTube. Il programma è stato ideato diverso tempo fa, prima che il Covid-19 entrasse prepotentemente nelle nostre vite, «ma ora riteniamo indispensabile avere un programma che abbia a cuore la nostra città e le attività commerciali che in essa operano», ha introdotto Montuori.

Proprio loro, il cuore pulsante del commercio, saranno l’anima della trasmissione di informazione della testata giornalistica: discussioni, possibilità di farsi conoscere, segreti per affrontare il periodo di pandemia ed il futuro della città saranno al centro delle interviste con gli ospiti che, di volta in volta, avranno una vetrina in cui parlare di loro stessi e delle loro attività. Una doppia opportunità che permetterà non solo agli imprenditori di avere un palcoscenico pubblicitario del tutto gratuito, come la loro partecipazione, ma consentirà ai cittadini di comprendere le dinamiche con le quali si muove il commercio termolese e le difficoltà che gli autonomi incontrano quotidianamente.

Gli ospiti della prima puntata, oltre al primo cittadino Francesco Roberti cui è affidato il bollettino sul coronavirus ed il focus sulle decisioni relative all’emergenza sanitaria, sono stati: Roberto Consiglio del ristorante L’Opera, Giuseppe Torzi di Benessence, Martina Messere di Mamé, Fabrizio Vincitorio in rappresentanza di un’associazione di ristoratori. Accanto a loro, l’appello accorato dell’editore di TermoliOnLine: «Scegliamo termolese. Ora e sempre. Aiutiamo le aziende termolesi, diamo una mano alla nostra città».

Siamo tornati all’Opera: a tu per tu con Roberto Consiglio

Gestire un ristorante non è sempre facile: bisogna fare i conti con le spese quotidiane, la concorrenza e la crisi economica che non consente alle famiglie di potersi permettere un pranzo od una cena fuori. Essere ristoratore, in tempi di pandemia, è ancora peggio: le attività sono chiuse per decreto governativo dal giorno 11 marzo, volto a limitare il diffondersi del virus ed il futuro è incerto. Per ovviare alle perdite si è fatto ricorso alle consegne a domicilio grazie ad un nuovo servizio dedicato, disponibile sull’applicazione per cellulare dal titolo ‘Ti porto Termoli’. «Grazie a questi ragazzi possiamo lavorare in assoluta sicurezza nelle nostre cucine – ha commentato Consiglio – Grazie ad una piattaforma che ci permette di non uscire dalla cucina, ma che fa le consegne presso i domicili dei nostri clienti, seguendo tutte le norme igienico-sanitarie. Una novità assoluta, se pensiamo che prima del coronavirus un servizio del genere non esisteva».

Il Giappone sposa Termoli. Con la pandemia i termolesi hanno riscoperto la cucina casalinga, dedicandosi alla preparazioni di portate per cui prima non si aveva il tempo, fornendo loro modo di stuzzicare le papille gustative come mai prima d’ora. Per questo il ristorante L’Opera ha studiato un menu ad hoc in grado di rispondere ai nuovi gusti delle famiglie, mantenendo inalterati qualità e sapore, ma aggiungendo quel pizzico in più di innovazione che si sposa con la tradizione. Come un vestito su misura, la nuova cucina offerta si adatta perfettamente a tutti i palati, con l’introduzione di sushi e piatti giapponesi in salsa termolese: «Assieme ad un mio amico che lavora nei grandi ristoranti del Nord Italia abbiamo deciso di mettere su un nuovo menu, che sposa la tradizione, ma pone l’attenzione sulla cucina etnica, lavorata con prodotti del territorio di altissima qualità. Le persone sono incuriosite dalla novità». Per ordinazioni chiamare il 3452608373.

Il potere della natura firmata Benessence

Sempre più spesso, per risolvere problemi della pelle o della salute, ci si rivolge alla natura: del resto, prima della nascita dei prodotti farmaceutici, la chiave per guarire la si trovava nelle piante che tutt’ora ci circondano. Ancora oggi Madre Natura,è una nostra potente alleata e ci offre un ventaglio di opportunità in grado di alleviare il nostro malessere. Benessence, azienda leader del settore Aloe Vera e prodotti naturali è amica della natura e ci tende la mano con i suoi articoli ricchi di benefici e proprietà curative: «Benessence è nata oltre 10 anni fa da un’idea di mio padre – ha commentato Giuseppe Torzi - Coltiviamo e commercializziamo prodotti a base di aloe vera biologica, ma non solo. Ci occupiamo anche della vendita dei nostri prodotti, principalmente attraverso il nostro sito, ma anche utilizzando altri canali online».

Aloe Vera, la pianta della salute. Le proprietà di questa pianta, dall’aspetto inconfondibile per via delle foglie seghettate, sono innumerevoli ed utilizzate in numerosissimi campi: «Le proprietà più importanti sono sia a livello interno, tramite l’assunzione costante di integratori in grado di depurare il nostro organismo e di lenire il tratto intestinale, sia esternamente con una funzione idratante, lenitiva e cicatrizzante». Ma il mondo dell’Aloe è grandissimo, con un ampio utilizzo anche nel campo dell’igiene personale con shampoo, balsamo, cosmesi e creme in grado di lenire scottature e prevenire i fastidiosissimi geloni di mani e piedi, ma anche nel mondo dell’alimentazione con pasta e tisane, oltre ad un’attenzione speciale per i nostri amici animali.

Mamé veste tutti: la moda low cost che richiama l’haute couture

Chi non ha mai sognato l’ultimo paio di scarpe firmato Louboutin? O quel vestito rosso Valentino in grado di risaltare ogni minimo particolare e farci passare inosservate? Abiti, scarpe ed accessori all’ultima moda, desiderabili ma inarrivabili visti i costi. Da otto anni però, e da due anni anche a Termoli, l’alta moda è più vicina di quanto si pensi grazie a Martina Messere, giovanissima imprenditrice campobassana che nel suo lavoro ci mette l’anima. Ha aperto il suo piccolo angolo dei sogni chiamato Mamé in Corso Umberto I, 99 e, con le sue vetrine scintillanti, floreali e colorate, ravviva la strada e mette il buonumore: «Dalla scorsa estate avevo incrementato la vendita online, tramite la pagina instagram – ha commentato Martina - Da quando l’Italia è divenuta zona rossa ho bombardato il social con promo vantaggiose, come le spedizioni gratuite. Per fortuna abbiamo avuto tantissime richieste ed abbiamo incrementato le spedizioni».

Il potere di instagram. Malgrado le previsioni fossero tutte negative, i social non hanno chiuso e, anzi, rappresentano l’unico canale in grado di avvicinare persone lontane ed aiutare il commercio: «Passo ore ed ore a curare i social. Non pensate che le pagine social siano da accantonare, curatele per prime, il resto viene dopo – consiglia Martina, esperta del settore e titolare di Mamé – Chi vuole acquistare da voi controlla che abbiate dei profili social e che questi siano aggiornati anche con nome e numero di telefono per essere sempre presenti per il cliente. Curate anche il packaging e ciò che scrivete sui social. Rispondete sempre».

La rete di sicurezza degli imprenditori: quattro chiacchiere con Fabrizio Vincitorio

Quante volte abbiamo pensato che gli imprenditori siano in ‘guerra’ fra loro? Se da un lato la concorrenza rappresenta un volano eccezionale che tiene allenata la fantasia degli imprenditori, permettendo al mercato di crescere ed ai clienti di scegliere, dall’altro la sana competitività aiuta i rappresentanti delle categorie commerciali a superare momenti di difficoltà collettiva, come quella del coronavirus.

Proprio in questo ambito di reciproco aiuto e confronto, si inserisce la rete dell’ospitalità molisana che raccoglie ristoratori e rappresentanti del settore turistico termolese e non solo, e che vede nell’imprenditore termolese Fabrizio Vincitorio uno dei suoi rappresentanti: «La rete è nata per alzare la voce e focalizzare l’attenzione sulla problematica che il coronavirus ha creato e sullo tzunami che ha colpito le attività di ristorazione, gli stabilimenti balneari, l’hôtellerie ed i bar. Questa rete è nata attraverso una chat e, in circa 3 giorni, ha raccolto circa 300 adesioni di gran parte dei comuni molisani. La finalità è quella di sensibilizzare le istituzioni e la popolazione sulla crisi dei settori. Queste attività rischiano di non riaprire. Vogliamo difendere la nostra storia, la nostra tradizione ed il nostro futuro. L’appello alle istituzioni comunale e regionale è di darci una mano, dandoci fiducia e risposte. Il turismo porta benefici a tutti, l’esistenza delle aziende dedicate è un vantaggio per l’intera comunità».

Tutto per uno, uno per tutti. Immaginate di trovarvi nella fase 2 dell’emergenza, con il via libera governativo alla riapertura delle attività precedentemente chiuse e di recarvi nel vostro bar preferito per bere quel caffè che tanto vi è mancato. Vi recate all’indirizzo, che ormai conoscete benissimo, e trovate le serrande abbassate perché Mario, il proprietario, non ha più denaro per restare aperto. Continuate il giro in città, con il magone in gola che fa scendere anche qualche lacrima, e la trovate deserta: una, due, tre, dieci insegne spente, con i cartelli affittasi o vendesi davanti. La città che prima conoscevate non esiste più, è stata risucchiata in un vortice di disperazione, rimasta inascoltata troppo a lungo. Nessun lido dove prendere il sole, nessun pranzo fuori, niente caffè. Termoli non ha più la sua anima, è solo un involucro vuoto di quella perla dell’Adriatico che era un tempo.

È questo il rischio, concreto e quanto mai vicino, che ci troveremo a fronteggiare: «Stiamo rischiando di far chiudere una parte importante dell’economia del nostro territorio – ha confermato Vincitorio - È vero che le nostre attività devono garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, ma è importante che lo Stato, le istituzioni comunali e regionali, devono essere attente a capire il momento di difficoltà. Abbiamo un elenco di richieste, basilari per le nostre attività, che sono indicate in un documento che oggi sarà stampato. Abbiamo sempre onorato i nostri impegni ed abbiamo dato lavoro a centinaia di persone. Vorremmo continuare a farlo, nella legalità e mettendo al servizio dei nostri clienti la nostra professionalità. Parliamo di una forza lavoro importante che conta migliaia di lavoratori solo in Molise. Al di là del discorso economico, si tratta di un discorso sociale: è impensabile che le aziende non siano nelle condizioni di riaprire e continuare a fornire lavoro ai molisani».

Per far sentire la loro voce, gli imprenditori riuniti attorno alla rete, parteciperanno al flash mob organizzato il prossimo 28 aprile alle 21: «Lasceremo le saracinesche aperte e le luci delle insegne accese per segnalare il disagio e focalizzare l’attenzione sulle nostre difficoltà».

Le richieste della rete dell’ospitalità molisana spiegate da Vincitorio: