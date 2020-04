Ripresa dell'attività produttiva allo stabilimento Fca: l'Usb non ci sta

TERMOLI. Ripresa graduale dell’attività produttiva alla Fca, per l’Usb non è una scelta condivisibile, né in concreto e tanto meno in astratto.

«Prendiamo atto, che lunedì 27 aprile, lo Stabilimento FCA tornerà a produrre.

...e non possiamo far altro che prenderne atto!!... visto che le decisioni riguardanti migliaia di Dipendenti della Fiat e migliaia di Persone collegate ad essa, sono prese praticamente in maniera esclusiva dalla Multinazionale, mentre la Politica e i Sindacati Confederali si limitano” spintaneamente” ad avallarle.

Facendo questo, garantiscono la Proprietà Aziendale e la sollevano da ogni responsabilità riguardo la nostra salute e quella dei nostri Cari, certificando la bontà delle contromisure applicate sulle catene di montaggio, nei bagni, dentro gli uffici, e sui mezzi di trasporto pubblici.

Ci mettono davanti alla situazione che troveremo al rientro, impreparati soli! Per poterci difendere, dobbiamo sapere prima!

Ci si chiede di scoprire, attraverso il rischio di ammalarci, se ci sono effettivamente le condizioni per lavorare in sicurezza!

Lo si chiede ad una Regione con la sanità pubblica già al collasso, che ha “tenuto il botto” soltanto grazie all’immediato rispetto del blocco totale.

Siamo consapevoli che questo virus ha colpito e cambiato profondamente, per sempre e trasversalmente tutto e tutti. È anche vero, però, che danneggia in proporzione maggiore, i deboli e le categorie più esposte e meno o peggio rappresentate, sotto ogni punto di vista: emotivo, sociale, lavorativo, economico, geografico, della salute, etc.... alle quali dobbiamo dare massima attenzione!

Sappiamo che difendere i Lavoratori e l’Occupazione ha ormai un significato completamente stravolto rispetto al passato, ma è comunque sempre l'unico fine che dovrebbe avere qualunque Sindacato. Certamente rimane quello della Usb!!!

Premesso che riteniamo urgente e necessaria la ripresa delle attività produttive.

ci chiediamo:

È finito il pericolo, o è semplicemente diventato più urgente tornare a produrre?!

...discutiamo di un virus sul cui comportamento si fanno ancora molte ipotesi. Ci metterebbero al sicuro tamponi, rilevazione delle temperature, test sierologici, eccetera, anche quando messe in atto?

Ed in ogni caso: sono state poste in essere tutte le contromisure necessarie riguardo ai dpi e al distanziamento sociale? E i bagni e gli spazi chiusi comuni?!

Sono state fatte proposte lungimiranti rispetto al futuro produttivo?

Non intendiamo essere né cavie né martiri del capitalismo liberista! Per questo motivo chiediamo che sia resa pubblica a tutti la copia del verbale della commissione sicurezza del 23 Aprile.

Conosciamo le Nostre Fabbriche e temiamo che certi cambiamenti siano impossibili! Ci riferiamo in particolare agli spazi chiusi e comuni (mensa bagni spogliatoi uffici tutti locali climatizzati o termo convessi cioè senza finestre…), senza dimenticare i pullman.... se non si adeguano e potenziano i trasporti pubblici, viene incentivato in automatico l’utilizzo del mezzo proprio per raggiungere il lavoro, con ricadute inevitabili sugli infortuni in itinere e sull’inquinamento!

Siamo preoccupati perché i Sindacati Confederali hanno giudicato di poter rientrare garantendo per il padrone su condizioni di sicurezza che non possono essere tradotte in pratica.

Tutto questo ignorando totalmente le nostre continue richieste di partecipazione ai tavoli dove si decidono le sorti di Tutti i Lavoratori!

Le proposte dei confederali ci sembrano a tratti dannose:

Secondo noi non è una soluzione chiedere la proroga ed il ritorno alle vecchie produzioni inquinanti, a scapito dei nuovi investimenti! Già ora siamo indietro di con le tecnologie... dobbiamo pretendere investimenti lungimiranti!!.. più di quanto non lo sia il motore ibrido! Abbiamo bisogno di prodotti e produzioni con migliori caratteristiche di sostenibilità ambientale, e maggiori prospettive occupazionali!!... se non ora, quando?!

A nostro avviso adeguare il servizio mensa , per un sindacato che sia in grado di fare il suo mestiere, vuol dire renderla fruibile ai lavoratori, e non depotenziarlo fino a dare un sacchetto preconfezionato!!! Senza considerare che questo mette tra l’altro a rischio anche il posto di chi ci lavora!

Le contromisure temiamo siano insufficienti ed inadeguate, e le nostre domande nascono dal voler evitare di scoprirlo sulla nostra pelle! Per questo come USB intendiamo porre in essere tutto quanto è in Nostro potere:

dallo “stato d’agitazione”, alla richiesta di intervento urgente delle Autorità competenti per l’adozione di misure di prevenzione e protezione per i lavoratori a rischio di esposizione e al contagio da Covid 19: alla Procura della Repubblica, alla Prefettura, alla Asl, al Comando di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro.

Questo è un momento di necessario e profondo cambiamento, che potrebbe dilaniarci se non è accompagnato con buonsenso e competenza!!! Basta scelleratezze!!!»