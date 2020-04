I contagi salgono a 296, primi due casi positivi in un centro migranti a Isernia

TERMOLI. Il 26 aprile era la data limite per chi studiava le curve in Molise, la soglia da zero contagi. Purtroppo oggi ci sono stati altri 4 casi positivi rilevati, 2 in provincia di Campobasso e altri 2 in quella di Isernia. Il totale arriva a 296, di cui 200 positivi attuali. Si tratta di contagi a Campobasso, Campochiaro, cluster già noti, e due nel centro migranti di Isernia.

Altri 4 positivi su 164 tamponi processati nelle ultime ore, e il Molise raggiunge il totale di 296 contagi.

Si tratta di 2 persone residenti in provincia di Campobasso, e precisamente 1 di Campobasso città ricoverato in malattie infettive e 1 di Campochiaro appartenente a un cluster già noto, e 2 migranti ospiti del centro di accoglienza “Il Geco” di Isernia città, asintomatici, gli unici positivi del centro nel quale si stanno mettendo in atto le idonee misure di isolamento.

Non è proprio la notizia che ci si aspettava in quella che sarebbe dovuta essere, secondo gli esperti di virologia, la giornata a partire dalla quale in Molise non si sarebbero dovuti registrare più contagi.

Ma analizzando bene gli ultimi dati forniti da Asrem è importante sottolineare come, nelle ultime settimane, quasi tutti i casi dei nuovi positivi sono legati a focolai già noti. Si tratta di quelle persone che hanno avuto contatti con soggetti positivi e sono già sotto sorveglianza da Asrem e poste in quarantena obbligatoria proprio al fine di limitare l’eventuale propagarsi del contagio.

Questo dato non è da sottovalutare, perché mette in rilievo come il contagio sia stato circoscritto a focolai o cluster, che di si voglia, ben delineati e, pertanto, i nuovi casi rientrano tra quelli “previsti”.

In aumento il numero dei ricoverati presso il “Cardarelli” di Campobasso ma, per fortuna continua a salire anche il numero dei guariti, tutti della provincia di Campobasso.

Altri 3 nella mattinata odierna 1 a Campochiaro, 1 a Campobasso e 1 a Montenero di Bisaccia.

Torna a salire, nella giornata odierna, anche il totale dei soggetti attualmente positivi, ora a 200, indicatore ottenuto decurtando dal numero dei casi totali i decessi, i guariti certificati e gli asintomatici dimessi.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00. La quota dei positivi al Covid-19 è ferma ai 296 casi di questa mattina a fronte di 5334 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬296 casi conclamati in Regione, 223 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 55 in quella di Isernia e 18 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 14. 13 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (9 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia), 1 in terapia intensiva della Provincia di Isernia;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 179 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 136 nella provincia di Campobasso, 38 nella provincia di Isernia e 5 di altre regioni.

- 25 i pazienti asintomatici dimessi. 23 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 50 il numero dei pazienti guariti certificati, 37 della provincia di Campobasso, 5 della provincia di Isernia e 8 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 21 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 2 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 374 persone in isolamento e 12 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.