TERMOLI. Lo storico dei dati sui positivi al Covid-19 vede Termoli a quota 38. Per fortuna, quello di ieri era un paziente che appartiene a un cluster già noto, contagio nato dal contatto con un altro positivo avuto in famiglia. Intanto, la città oggi vive il secondo giorno di ulteriore blindatura, come ieri e un altro ci attende al Primo maggio.

Tuttavia, nonostante l’ordinanza imponga di restare a casa, che sia vietato anche recarsi sulle spiagge, sui lungomari e nelle aree verdi, numerose sono state le segnalazioni di coloro che hanno visto troppa gente in giro e nemmeno provviste dei Dpi, mascherine su tutte. Eppure non è mancato lo spiegamento delle forze dell’ordine, ma evidentemente non basta. Vedremo oggi.

Ci è pervenuta una foto che ritraeva ieri mattina un movimento un po’ anomalo in via Giappone, che un lettore ha voluto sottoporci.