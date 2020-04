Investire in immobili di lusso: tutto quello che devi sapere

TERMOLI. Il mattone rappresenta da anni un asset strategico, un bene solido e tangibile sul quale investire, in grado di offrire un rischio contenuto e un ritorno considerevole.

In particolare, è in forte auge il settore degli investimenti immobiliari nelle abitazioni di lusso, un mercato di nicchia che offre ottime opportunità e ampi margini.

Qual è la situazione del mercato delle case di lusso



Negli ultimi anni si è rafforzato il comparto legato alla compravendita di immobili di pregio. L’incremento è costante, con una crescita che riguarda soprattutto i centri storici di città come Milano, Roma e Firenze, le zone dell’entroterra di Toscana e Umbria, comprese le località rinomate in prossimità dei laghi di Garda, Iseo, Como e del Lago Maggiore.

Se, da un lato, il settore vanta un trend piuttosto positivo, con una velocità differente rispetto al mercato tradizionale degli immobili, allo stesso tempo si tratta di un comparto estremamente competitivo in cui bisogna avere delle capacità adeguate per orientarsi adeguatamente.

Le sfide da affrontare sono numerose, infatti è necessario relazionarsi con una clientela internazionale, considerando non solo il valore dell’abitazione ma anche il contesto storico e paesaggistico dell’immobile.

Come investire in immobili di pregio

Per investire in case e appartamenti di lusso è necessario affidarsi a società specializzate come Sotheby’s, in grado di assicurare professionalità e competenza, con una clientela di alto livello e un portafoglio di immobili di pregio accuratamente selezionati.

In questo campo, infatti, è indispensabile avere una conoscenza approfondita del mercato, del territorio e sapere relazionarsi con personalità che richiedono trattative riservate e un’attenzione particolare sia alla vendita che all’acquisto.

Innanzitutto, è essenziale comprare un’abitazione di lusso a un prezzo adeguato, per avere il margine giusto e mantenere una certa flessibilità. Inoltre, non basta che l’immobile sia di pregio, ma è fondamentale analizzare il contesto in cui la casa è inserita. Al giorno d’oggi, i clienti che acquistano o affittano ville e appartamenti esclusivi cercano anche servizi in linea con le proprie esigenze, un aspetto sempre più rilevante nella decisione finale.

Ciò vale soprattutto per gli immobili localizzati nelle zone periferiche e residenziali delle grandi città, in cui conta molto per esempio la vicinanza con scuole di alto livello. Se invece l’abitazione è inserita in ambientazioni di valore artistico, culturale e storico, come i centri storici di Roma, Napoli e Firenze, i servizi assumono una rilevanza inferiore e cedono il posto alla fruibilità di monumenti, musei e gallerie.

Lo stesso vale per le case ubicate in aree paesaggistiche di grande prestigio, come la Toscana e il Lago di Garda, in cui è importante investire in immobili che garantiscono una vista adeguata e una location tranquilla e suggestiva.

Dopodiché, bisogna pensare alla cura dei dettagli, con particolare attenzione nei confronti dello stile architettonico e decorativo. Molti clienti valorizzano un progetto firmato da un architetto rinomato, impreziosito con oggetti d’arredamento esclusivi e ricercati.

I vantaggi degli investimenti immobiliari di lusso

Quando si acquista una casa di lusso, è importante considerare questa operazione come un investimento a lungo termine. Tale approccio consente di analizzare il mercato in modo preciso, tenendo conto della redditività dell’abitazione, un aspetto essenziale nonostante il mercato delle ville di lusso sia piuttosto dinamico. Allo stesso tempo, è indispensabile avere le competenze giuste, soprattutto per valutare in maniera corretta le prospettive e i rischi.

Al momento, gli immobili pregiati rappresentano un investimento molto apprezzato, meno volatile rispetto ad altri asset come azioni e fondi, con un rendimento medio del 6% ben al di sopra di quello offerto da asset a basso rischio come i titoli di Stato. Ovviamente, con un’abitazione di lusso è difficile gestire l’operazione in maniera autonoma, per questo motivo diventa fondamentale il supporto professionale e l’analisi specializzata.

Il settore presenta alcuni vantaggi come l’ampia proposta di unità sul mercato, tra cui castelli, ville, casali, appartamenti e palazzi, margini più elevati rispetto al mercato immobiliare classico e l’accesso a una clientela internazionale. Inoltre, bisogna considerare la valorizzazione del contesto storico, culturale e paesaggistico, influenza il cui apporto è superiore in base a quanto avviene con le case tradizionali, dove invece il focus è incentrato sui servizi e il posizionamento.

Per concludere gli immobili di lusso forniscono senza dubbio ottime opportunità d’investimento, tuttavia richiedono esperienza e competenze, rapporti con clienti facoltosi e un’attenzione rivolta all’ambientazione, alla sicurezza e al design architettonico dell’abitazione. L’alta redditività offre margini considerevoli, tuttavia è necessaria un’accurata pianificazione degli investimenti e un’analisi approfondita del mercato.