TERMOLI. Passi in avanti dal 4 maggio, ma non troppo. Ci si potrà spostare nella regione ma solo per i motivi già esistenti e per i ricongiungimenti familiari, ma sempre senza assembramenti e con le precauzioni. Dal 4 maggio bar e ristoranti potranno aprire per l'asporto, ma dal primo giugno come attività ordinaria, assieme a barbieri e parrucchieri. Dal 4 maggio aprono i negozi all'ingrosso e dal 18 quelli al dettaglio.