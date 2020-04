A chi viene girato il 5xmille dell'Irpef dagli italiani

Sono le organizzazioni del volontariato e quelle del 3° settore le destinatarie principali del versamento del 5 x 1.000 dell’Irpef. Ma le preferenze di moltissimi contribuenti vanno anche alla ricerca; ed è ancora una volta l’Associazione italiana per il cancro ad occupare la prima posizione sia tra gli enti impegnati sia tra quelli attivi a livello scientifico, con oltre 1,4 milioni di preferenze e circa 57,2 milioni di euro. Questi i dati diffusi dagli elenchi per la destinazione delle somme, pubblicati dall’Agenzia delle entrate con riferimento alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria

dichiarazione dei redditi, al fine di venire incontro alle richieste degli 8.029 Comuni e dei circa 57mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici ed enti gestori delle aree protette. L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è reperibile ‘online’ insieme agli importi attribuiti a quelli che hanno chiesto di accedere al beneficio. Il tutto è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.



Dal punto di vista del cittadino, il 5 x 1.000 rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni ‘non profit’, delle Università e degli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria che - a differenza delle donazioni - non comporta maggiori òneri, in quanto all'organizzazione prescelta viene destinata direttamente una quota dell'irpef. Invece, dal punto di vista dello Stato, rappresenta un provvedimento di spesa, in quanto teoricamente vincola parte del gettito dell'imposta sui redditi alle finalità individuate dal contribuente. Oltre che come nuova forma di finanziamento del cosiddetto 3° settore,

l'istituto è considerato dalla dottrina giuridica un esempio di sussidiarietà fiscale. In virtù della previsione viene difatti garantita al contribuente una sfera di sovranità in cui egli stesso può teoricamente decidere a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche (art. 53 Cost.: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche...) al di fuori dell'usuale processo per cui è unicamente il Parlamento a decidere sulla destinazione del gettito delle imposte (sulla base del principio ‘no taxation without representation’).



In tale prospettiva, l'intento del 5 x 1.000 non è solo quello dell'individuazione di nuove forme di sovranità, ma rappresenta pure la responsabilizzazione del contribuente nell'individuazione degli enti che meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche. Il conferimento rappresenta, inoltre, un'applicazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, c. 4, Cost.: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale).



Dunque va ribadito che il 5 x 1.000 è una quota che si può scegliere di versare, in fase di dichiarazione dei redditi, compilando il modello 730. I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi possono scegliere a chi destinarlo utilizzando il modulo allegato alla Certificazione unica. La scelta può essere effettuata a favore di associazioni onlus, enti ed organizzazioni che ne hanno fatto richiesta. Se non si sceglie a chi devolverlo, verrà destinato in modo automatico allo Stato. L’elenco degli ammessi comprende in totale 56.908 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica gli enti del volontariato (46.312), a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (9.892), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (480), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (94) e gli enti gestori

delle aree protette (24). Sono presenti anche i Comuni (in tutto 8.029) ai quali, per il 2018, sono destinati 14,9 milioni di euro. Per il primo ambito, sono oltre 400mila le scelte espresse con un importo totale che supera i 18,2 milioni di euro.



Claudio de Luca