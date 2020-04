Fase 2, critiche dal territorio: «Andamento lento»

TERMOLI. Prime critiche anche dal territorio al decreo sul 4 maggio. Per il presidente del comitato San Timoteo si tratta di un "Andamento lento".

«Basta scorrere rapidamente le principale testate dei giornali e i social per trovare conferma che le decisioni assunte e l'intervento del Presidente Conte nella conferenza stampa sono apparse largamente insufficienti e hanno deluso e preoccupato tutti.

Dal punto vista epidemiologo, si può convenire che la curva dei nuovi casi sta scendendo più lentamente di quanto tutti speravano, e che la sensazione diffusa che il rischio sia cessato è molto pericolosa, ciò ha indotto a tenere ancora alta il controllo. Di fatto, con il nuovo Dpcm si è deciso che la famigerata Fase 2 slitta di 15 giorni. Del resto è altrettanto chiaro che un grande Paese come il nostro non può reggere la chiusura di tutte le attività oltre i due mesi: si rischia seriamente il tracollo economico e sociale se non si fa ripartire immediatamente il lavoro, coniugandolo il più possibile con la sicurezza, ma facendolo ripartire.