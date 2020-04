Emergenza democratica: dialogo col giudice Daniele Colucci

PETACCIATO. Un'emergenza democratica: dialogo con il giudice Daniele Colucci. A compierlo uno dei facilitatori regionali del Movimento 5 Stelle, il consigliere di opposizione Matteo Fallica.

«Mi piace confrontarmi con persone che stimo, tanto più in queste settimane di clausura. Per questo ho chiesto al giudice Daniele Colucci di rispondere ad alcune mie domande sulla vita ai tempi del virus. Lo ringrazio di cuore per la gentile disponibilità e condivido con tutti voi, cari amici, questa nostra conversazione a distanza. Spero che sia solo la prima puntata».

Dottor Colucci, per prima cosa vorrei domandarti: come stai vivendo questo periodo così anomalo, che rappresenta una esperienza nuova per ciascuno di noi?

«È un periodo che sto vivendo serenamente, cercando di fare molte delle cose di sempre, ma con maggiore tranquillità, quindi in qualche modo volgendo a mio vantaggio il momento. Infatti, ho continuato a lavorare, smaltendo tutto l’arretrato e mi sto ora dedicando a un lavoro di ricerca sul codice della crisi dell’impresa, che per mancanza di tempo prima non riuscivo a iniziare. Per il resto esco, perché ho un figlio minore che vive nel mio stesso Comune, vado in bicicletta e a fare la spesa. Rispetto a prima è venuta meno la mia abituale frenetica mobilità interterritoriale, dovuta al lavoro e a ragioni personali, ma tanto per un periodo circoscritto non lo trovo una sventura, ma un’opportunità per ricaricarsi».

E la tua attività professionale come si è modificata?

«Ho continuato nel mio lavoro, come ho detto, ma si è interrotta la tradizionale attività di udienza. Ora nel mio ufficio della Corte di Appello di Napoli ci stiamo preparando per la fase 2 giudiziaria, che partirà il 12 maggio e terminerà il 30 giugno, con udienze telematiche e/o da remoto, per le cause che lo consentiranno. Un’esperienza che ci farà meglio comprendere le opportunità e, al contempo, direi i limiti della tecnologia».

Quali riflessioni ti ha ispirato finora questa calamità?

«Sono convinto che il dopo non potrà e dovrà essere come prima, perché in qualche modo è il sistema di vita complessivamente sovradimensionato che abbiamo creato ad aver partorito questa vicenda pandemica. La natura si ribella e, in queste settimane, l’aria mai così palpabilmente pulita che respiriamo, il mare cristallino anche a Napoli o a Venezia, gli animali che si riappropriamo dei loro spazi esprimono un messaggio per il quale certi canoni non possono essere violati senza conseguenze. Si dovrà tornare alla normalità, ma con minori affanni e minori pretese».

Come ti informi? Come valuti nel complesso il modo di raccontare questo fenomeno attraverso i media?

«Mi informo come sempre, soprattutto attraverso la lettura dei quotidiani e la navigazione in rete (poco attraverso la tv). Trovo negativo il modo medio di fare informazione, teso più a fare sensazionalismo e a diffondere angoscia, sovente anche ricorrendo a fake news o comunque a mistificazioni varie, che a rendere il sevizio di raccontare i fatti».

Come è stata gestita l'emergenza a livello istituzionale secondo te? Quali ti sembrano le principali criticità?

«La vicenda pandemia, secondo me, a parte le criticità giuridico-costituzionali, di cui dirò, ha mostrato la pochezza della nostra classe politica, di maggioranza e di opposizione, con un premier che fa proclami televisivi anche contro l’opposizione e quest’ultima che non sa offrire né un esempio di unità, in un momento difficile, né un’alternativa credibile. In ogni caso la politica è stata vassalla della comunità scientifica (rectius: di alcuni suoi esponenti, divenuti star televisive), senza essere capace di fare quel lavoro di sintesi tra interessi contrapposti che dovrebbe essere la sua peculiarità. La crisi in atto ha mostrato, inoltre, in modo palmare, l’inefficienza del nostro regionalismo, in particolare di quello sanitario. Mi auguro che si avvii una riflessione su questi carrozzoni inutili e dannosi che sono le nostre regioni».

Come immagini la cosiddetta fase 2? Dovremo abituarci a uno stile di vita e di lavoro molto diverso, fatto di continue precauzioni?

«Mi auguro che si riprenda al più presto, magari con la dovuta gradualità e adottando le precauzioni di buon senso, senza lasciarci travolgere dai messaggi laceranti di tanti profeti di sventura. Il Paese ha bisogno di normalità, vi sono in particolare tutte le categorie dei lavori autonomi letteralmente in ginocchio. Rischiamo di sfasciare tutto, di fare danni ben peggiori del virus».

Il sistema giudiziario riuscirà a garantire il suo fondamentale servizio alla collettività?

«Il sistema giustizia risentirà marginalmente di quanto accaduto, registrerà moderati ritardi, in una realtà però che è già per tanti versi paralizzata. A prescindere dalla pandemia, il sistema della giustizia civile e, soprattutto, di quella penale, richiede urgenti interventi di struttura e sul piano costituzionale. Sono però pessimista, ogni maggioranza ha inciso in misura marginale (e spesso dannosa) e con intenti unicamente populisti e partitica».

Un'ultima curiosità.

Per quale motivo hai postato su Facebook quel promemoria con gli articoli della Costituzione sulle libertà fondamentali del cittadino?

«Perché vi è una grave emergenza costituzionale e democratica in atto, la normativa in atto è palesemente incostituzionale, non potendo il presidente del Consiglio o il governo decidere di limitare la libertà personale (dico libertà personale, non di circolazione, che è altra cosa) di tutti i cittadini. Non parliamo, poi, delle ordinanze dei presidenti delle regioni, sono terribili! Vi è un vuoto costituzionale sullo stato di emergenza, che a mio avviso andrebbe regolamentato sulla falsariga dell’art. 78 della Cost., che regola lo stato di guerra, con un intervento primario del Parlamento. Un governo che si appella all'emergenza per porre anche regole incostituzionali rappresenta un precedente molto pericoloso. Temo possa essere stata, magari inconsciamente, una prova di forza per sondare future possibilità di svolte autoritarie».

L’esperimento sembra riuscito, nel sonno anche dei giuristi e degli intellettuali.