​Ripensare il futuro dell’assistenza per gli anziani nel tempo della crisi

RIPABOTTONI. L’emergenza Covid nelle ultime settimane si è trasferita all’interno delle Rsa e delle case di riposo. Tra le strutture a zero contagi c’è la Casa dei Nonni d’Italia di Ripabottoni, diretta da Patrizia Pano. A lei abbiamo chiesto un contributo sul tema della sicurezza per gli ospiti e anche del personale sanitario.



«Le notizie di morti e contagi all’interno di Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali) o, più generalmente, di residenze per anziani ci raggiungono quotidianamente dai quattro angoli del mondo: sono le eco di un grido di dolore collettivo che non appartiene a nessuna regione specifica, ma all’umanità intera.

Queste grida ci raccontano storie di sofferenza, di malattia, di morte e spesso, purtroppo, di cattive condotte che avrebbero accelerato il contagio da coronavirus all’interno delle case di riposo anziché frenarlo, alimentando così la grande sofferenza che colpisce sia gli anziani che i loro familiari. D’altronde, è da molto che questi ultimi non possono vedere i propri cari per alleviarne la sofferenza con il conforto di un abbraccio, di una carezza. Emblematiche della tragedia cui ci troviamo dinanzi sono le immagini del macabro viaggio delle salme di decine di anziani che da Bergamo hanno raggiunto i forni crematori fuori dalla città grazie ai mezzi dell’esercito.

Eppure, occorre andare al di là dell’orrore di queste immagini, che rimarranno nella nostra memoria per tanto tempo, e trovare la lucidità per riflettere e sottolineare l’urgenza d’investimenti nell’organizzazione del complesso sistema dei servizi assistenziali erogati nelle case di riposo. In altre parole, queste vicende possono rivelarsi una sorta di occasione per catalizzare l’attenzione delle classi dirigenti sulla necessità di un nuovo approccio in termini di “cura” e di presa in carico verso gli anziani, una delle fasce più deboli della nostra popolazione.

Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms Europa, ha affermato in relazione alla pandemia da Covid-19 che «il quadro delle strutture residenziali per anziani è profondamente preoccupante», che «per molto tempo avremo a che fare con questo virus», oltre a rimarcare come «gli eroi di questa pandemia» siano le «persone dedite e compassionevoli che lavorano in strutture spesso sovraccariche di lavoro, sotto-pagate e prive di protezione adeguata». Nelle sue parole si trovano sintetizzati i maggiori problemi che gli anziani, i loro familiari nonché le tante figure professionali che operano all’interno delle case di riposo devono fronteggiare quotidianamente in questo periodo. Tali analisi valgono anche per il nostro Molise, dove le poche RSA e le tante case di riposo (una settantina) restano, insieme agli ospedali, i primi luoghi di contagio.

Nel frattempo, sui social network si alternano senza mediazione il tifo e il sostegno per chi lavora in case di riposo dove non si registrano casi di contagio da Covid-19 allo sdegno e alla rabbia rivolta agli operatori delle residenze dove, invece, si registrano contagi. Come se le quest’ultima situazione dipenda esclusivamente o necessariamente dai comportamenti volutamente trasgressivi e volti a fare del male al prossimo.

Dal punto di vista dell’esperienza maturata in tanti anni di lavoro in ambito socio-sanitario, credo che il settore della residenzialità e quello dell’assistenza domiciliare (di tipo sociale e/o sanitaria) abbia bisogno di un ripensamento radicale. La Regione Molise, con i suoi circa 300.000 abitanti la maggior parte dei quali anziani, può, anzi, deve avviare un percorso di riprogrammazione complessiva dei servizi territoriali socio assistenziali e socio-sanitari, sia domiciliari che residenziali, rivolti alla popolazione anziana.

Tale riprogrammazione non deve coincidere soltanto con l’imposizione di nuovi standard qualitativi dei servizi erogati all’interno delle case di riposo e delle Rsa, ma deve avere il coraggio di fotografare rigorosamente le difficoltà e le necessità del territorio, destinando risorse economiche per il miglioramento della qualità dei servizi residenziali erogati. Per qualità intendo, ad esempio, una distribuzione di DPI sufficiente ad assicurarne l’utilizzo metodico, la presenza di strumentazione adeguata e quella di personale preparato, qualificato, nonché adeguatamente remunerato. Attualmente, infatti, anche in Molise il complesso mondo assistenziale residenziale rivolto agli anziani è garantito, con le parole di Hans Kluge, grazie a «persone dedite e compassionevoli che lavorano in strutture spesso sovraccaricate di lavoro, sotto-pagate».

Concludendo, ai controlli, da parte degli organi preposti, circa la corretta erogazione delle prestazioni e il corretto svolgimento dei servizi nelle residenze per anziani, dovrebbero corrispondere, da parte del governo regionale, le risorse necessarie a garantire una corretta riorganizzazione e un’effettiva retribuzione per tutto il personale impegnato».