Tamponi Covid-19 da analizzare anche al San Timoteo, verso la svolta dell'Asrem

CAMPOBASSO. Si stanno concludendo le operazioni per poter partire, eventualmente, con l’analisi dei tamponi anche dai laboratori dell’Ospedale “San Timoteo” di Termoli e del “Veneziale” di Isernia.

“Asrem sta acquisendo ulteriori strumentazioni per l’analisi dei tamponi molecolari”, ha spiegato il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano, “allargheremo la nostra capacità di fuoco sui tamponi molto probabilmente allargando l’elaborazione degli stessi anche a Termoli e Isernia. Una cosa che si sta valutando in base al personale che si ha a disposizione e alla strumentazione. A Termoli già esiste un laboratorio, si stanno verificando i reagenti che si possono utilizzare sul macchinario presente in laboratorio”.

Inoltre il manager Asrem ha anticipato come “nell’ottica della fase 2 l’Asrem vuole incrementare ulteriormente il numero di tamponi molecolari che si riescono a fare.

A questi si affiancano i test sierologici. Eravamo già partiti per l’acquisto di alcuni test sierologici e, per la verità, qualcuno in prova lo abbiamo avuto e anche utilizzato, però poi abbiamo aspettato le determinazioni a livello nazionale.

L’Istituto Superiore della Sanità ha validato 150 mila test sierologici che hanno intenzione di fare. Asrem vorrebbe acquistare in autonomia la stessa tipologia di test e ci stiamo attivando per questo”.

In merito ai test sierologici svolti in alcuni laboratori privati, Florenzano precisa che “non ho autorizzato come Asrem laboratori privati a fare test sierologici e, questo per due ordini di motivi, innanzitutto perché non c’è l’attendibilità di questi test, poi perché potrebbe crearsi un problema di ordine sociale. Questo perché qualcuno potrebbe farsi il test sierologico che, come sappiamo non è affidabile così come il tampone molecolare, risultare negativo e pensare di avere una patente di immunità che allo stato della scienza attuale non esiste. Inoltre altro problema è che facendosi questi test sierologici, qualora dovessero risultare positivi, potremmo avere una richiesta, anche non completamente motivata perché i test sono fallaci, di fare il tampone molecolare”.

Intanto da parte di Asrem continua lo screening delle case di riposo della Regione, delle Rsa, dei centri di accoglienza per migranti e, comunque, di qualsiasi comunità persista sul territorio regionale e che, essendo costituita da una moltitudine di persone, il rischio contagio e diffusione del Coronavirus è molto più alto.