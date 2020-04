Analisi dei tamponi Covid-19 al San Timoteo, «A disposizione, ma ci vogliono strumenti e personale»

TERMOLI. La dichiarazione fatta dal manager dell’Asrem Oreste Florenzano, ossia l’estensione dei procedimenti di analisi sui tamponi Covid-19 anche nei laboratori degli ospedali Veneziale di Isernia e San Timoteo di Termoli non sono passate inosservate. A esprimersi è stata la sindacalista Fernanda De Guglielmo, segretaria regionale della Fsi-Usae, nonché proprio come coordinatrice delle attività nel laboratorio biomedico nel presidio di viale San Francesco.

«Apprendiamo da fonti giornalistiche che è intenzione della direzione generale Asrem processare i tamponi per Covid-19 anche presso l'ospedale San Timoteo. Noi siamo a disposizione fin da subito a collaborare, qualora si decidesse in tal senso. Per la messa a punto però occorrerà adeguare il laboratorio di Microbiologia e potenziare il personale tecnico-sanitario di laboratorio biomedico. Questo permetterà di sicuro una risposta più rapida ed efficiente all'emergenza e nel contempo alleggerirà il laboratorio dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, oberato da un elevato carico di lavoro».