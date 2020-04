TERMOLI. Gli operatori balneari del Sib Molise si uniscono al coro di protesta del flash mob, lasceranno accese le luci delle proprie attività bar, ristoranti e stabilimenti balneari questa sera alle 21.

Ad annunciarlo è stato il presidente dell'associazione aderente Fipe-Confcommercio.

«Due parole riguardo alla comunicazione di Conte dell’altra sera. In qualità di presidente di categoria ci aspettavamo tanto di più non c’è stato nessun segnale direttamente per la nostra categoria, ovvero gli stabilimenti balneari che siamo il pilastro del turismo balneare italiano visto che comunque abbiamo 8000 km di coste. Ci sono state solo due parole alla fine del discorso senza quantificare anche una previsione come è stata fatta per altre categorie. Ci bastava venire menzionati dandoci una data indicativa, che poteva essere quella del 1 giugno come dovrebbe essere quella di bar e ristoranti, volevamo che comunque venisse comunicato che il 1 giugno si riaprissero le spiagge e gli stabilimenti balneari dandoci la possibilità di organizzarci oltre che per la preparazione, quello che stiamo facendo adesso, ma per attuare un protocollo con delle linee guida che, sicuramente, per attuarlo richiede tempo.

Siamo amareggiati per questo ma siamo fiduciosi che nei prossimi giorni dopo le pressioni dei presidenti di categoria, ma anche quelle della Confcommercio e di altre categorie che si uniscono al nostro disagio e che magari nelle prossime settimane o nei prossimi giorni ci sia un ravvedimento nei nostri confronti iniziando ad indicarci delle date e delle soluzioni per tutti noi.

Ricordo che siamo una categoria a livello nazionale, come ben sapete, di oltre 30 mila aziende e che diamo lavoro con un indotto a oltre 1 milione di posti di lavoro».