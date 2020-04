Non ci sono altri contagi, i guariti in Molise diventano 55: i numeri nel bollettino Asrem

TERMOLI. Con 5.613 tamponi effettuati, nel complesso, non ci sono nuovi contagi nell'aggiornamento serale, restano 297, ma ci sono 194 positivi, poiché i guariti salgono a 55. Queste le novità Asrem nel bollettino sull'emergenza Covid-19.

Nuovo stop ai contagi dopo il caso di stamattina registrato a Baranello ma che riguardava una persona già in sorveglianza di un cluster noto.

Continuano le notizie positive per quanto riguarda dimessi e guariti. Dopo il dimesso di questa mattina dal reparto di malattie infettive dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso, e i 3 casi guariti con il doppio tampone negativo, 2 di Campobasso e 1 di Vinchiaturo, 1 altra persona è stata dimessa dal nosocomio del capoluogo ed è stata nello stesso tempo dichiarata guarita. Si tratta di un paziente di Campobasso.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 18.00. La quota dei positivi al Covid-19 è ferma ai 297 casi di questa mattina a fronte di 5613 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬297 casi conclamati in Regione, 224 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 55 in quella di Isernia e 18 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 11. 10 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (6 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia), 1 in terapia intensiva della Provincia di Isernia;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 176 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 134 nella provincia di Campobasso, 37 nella provincia di Isernia e 5 di altre regioni.

- 33 le visite domiciliari effettuate dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale ) di Bojano presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Campobasso.

- 27 i pazienti asintomatici dimessi. 25 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 55 il numero dei pazienti guariti certificati, 41 della provincia di Campobasso, 6 della provincia di Isernia e 8 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 21 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 2 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 361 persone in isolamento e 9 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Come da mappa del contagio fornita da Asrem, i casi sono localizzati in 38 Comuni sui 136 della Regione Molise, si tiene conto della residenza anagrafica dei soggetti contagiati e anche gli ospiti risultati positivi della casa di riposo di Agnone sono attribuiti al Comune di residenza: 92 Campobasso, 38 Termoli, 28 Cercemaggiore, 16 Belmonte del Sannio, 12 Montenero di Bisaccia, 9 Agnone, Baranello e Isernia, 7 Riccia, 5 Poggio Sannita, Campochiaro e Pozzilli (tutti i molisani ricoverati al Neuromed all'interno del quale il focolaio si è sviluppato), 4 Filignano e Venafro. 3 i contagi a Montagano, Campolieto, Petacciato e Ferrazzano. Con 2 casi i comuni di Bojano, Ripalimosani, Toro, Ururi, Mirabello Sannitico, Carovilli, Vinchiaturo, Castelpetroso e Larino. 1 caso invece per Scapoli, Forlì del Sannio, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Campomarino, Castropignano, Jelsi, Monteroduni, Petrella Tifernina, Santa Croce di Magliano e Guardiaregia.