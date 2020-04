TERMOLI. Luci ed insegne accese, serrande alzate e porte aperte come non accadeva dallo scorso 8 e 9 marzo: si presenta così Termoli, come il resto d’Italia, a partire dalle 21 di martedì 28 aprile. Una protesta silenziosa quanto pacifica cui hanno aderito circa 88 commercianti termolesi che, simbolicamente, hanno aperto le loro attività per focalizzare l’attenzione del Governo sulla profonda crisi che il settore degli autonomi sta attraversando, vessato dalla chiusura forzata e ad oltranza delle attività e senza una certezza sulla data e le modalità di riapertura. In un panorama cupo e dagli orizzonti incerti, gli imprenditori hanno chiarito le loro richieste: garanzie economiche e sanitarie per il futuro del commercio.



Il mese e mezzo di stop ha creato danni profondi al tessuto socioeconomico della città e gli effetti si protrarranno a lungo termine anche dopo la riapertura: «Il problema vero sarà ripartire – fanno sapere i commercianti – Non sappiamo con quali modalità accadrà e se riusciremo a mantenere ancora i dipendenti. La cassa integrazione è finita ed il bonus delle 600 euro non copre nemmeno le spese fisse, figuriamoci altro». I dipendenti, per chi possiede un’attività, diventano parte integrante della famiglia ed il solo pensiero di dover dire arrivederci ad uno di loro li rattrista: «Passiamo insieme fino a 20 ore al giorno – confessano – Il solo pensiero di dover fare a meno di uno di loro ci sconvolge».

Termolionline ha seguito in diretta Facebook la manifestazione, oltre alle interviste ai protagonisti.

Le misure economiche finora previste dal Governo non servono a coprire i costi dell’attività e molti di loro sono ancora in attesa di riceverli: «Chiediamo allo Stato un aiuto concreto che ci consenta di non chiudere definitivamente. Le 600 euro bastano per permettere al titolare di fare la spesa, ma chi pensa alle famiglie dei dipendenti che vivono di questo?». Sul piatto delle richieste anche informazioni precise sulle misure da adottare: «Si parlava di diminuire i posti a sedere e di mettere il plexiglass. Poi hanno fatto marcia indietro sui divisori. Hanno detto che dobbiamo sanificare i locali, ma non si rendono conto dei costi che comportano tali misure. Siamo i primi a voler prendere tutte le precauzioni del caso, ma senza un aiuto non è possibile farlo e, nel frattempo, non si fanno i tamponi».

Soli, all’interno di quei locali chiusi da diverse settimane, i titolari tentano di farsi forza: mascherine a coprire il volto, cellulare alla mano ed uno sguardo che racconta l’incertezza del futuro e le difficoltà del tenere in piedi un’azienda che non frutta più. Loro, che sono l’anima verace delle città, trascinatori del divertimento, creatori di assembramento, consiglieri e confessori per i loro clienti, navigatori per i turisti spaesati, ora sono rimasti completamente soli. In una città completamente vuota e spenta, anche nei sogni, i colori delle insegne hanno acceso la speranza di un ritorno alla normalità, fatta di quelle piccole, ma grandi cose, che sono entrate a far parte della quotidianità: un caffè al bar, un panino al volo, una pizza seduti nella piazzetta o un gelato consumato mentre il tramonto rosso fuoco irradia il Borgo Antico ed il mare.

Perdere uno di loro significa rinunciare ad una parte della storia del territorio e di ognuno di noi: con la chiusura di una sola delle serrande si perderanno per sempre i ricordi estivi dei nostri figli e nipoti, la libertà di essere spensierati e spregiudicati, la possibilità di essere liberi dai fornelli per un giorno concedendosi una piacevole pausa fuori. La scomparsa delle attività crea dei veri e propri deserti urbani, con le città che, seppur gradualmente, iniziano a spopolarsi, lasciando spazio solo al degrado.