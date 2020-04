Le telecamere di Mattino 5 faranno visita alla tenace Marianna Lo Preiato

TERMOLI. L’abbiamo conosciuta per la tenacia con cui ha portato avanti la battaglia Curvy Pride, lei che da Termoli ha sposato il commercio a Bologna. Marianna Lo Preiato torna di nuovo in tv, dopo l’ultima volta con Del Debbio a Diritto e Rovescio su Rete 4 e stamani, alle 9, saranno le telecamere di Mattino 5 a collegarsi in diretta dal suo negozio felsineo, in via San Felice 13. Ma perché questo interesse? Perché lei ha inviato una lettera al premier Conte. «Sono una piccola imprenditrice nel settore dell'abbigliamento. Nello specifico gestisco un negozio di abbigliamento femminile nella città di Bologna, che, come tante piccole realtà nazionali, è chiusa per via del Covid-19. Il settore del piccolo commercio di abbigliamento era già in profonda crisi prima della pandemia, schiacciato dalle grandi catene internazionali. Nonostante ciò, con profonda passione, professionalità e abnegazione ho cercato di distinguermi e di offrire alla mia clientela oltre “all’abito” una filosofia di vita. Mi sono attivata per rendere il mio negozio un punto di riferimento riguardo a offerta, servizio e reputazione.

Da febbraio 2020 ho spostato la mia attività in un altro locale (più piccolo ma più centrale), affrontando tutti i costi relativi a un trasloco e all’allestimento di un nuovo negozio. Ci sono tante difficoltà a cui vado incontro quotidianamente, ma non mi sono mai abbattuta e ho sempre lavorato instancabilmente. Ho scelto di fare l’imprenditrice e sono sempre stata consapevole dei relativi rischi. Però il Covid-19 non è un rischio imprenditoriale. E’ una catastrofe nazionale e mondiale! Sono stata obbligata (per la salute di tutta la popolazione) a chiudere la mia attività. Il mio “stipendio” lo percepisco se, e solo se, “vendo” (ovviamente dopo aver pagato tutte le spese). E’ il mio unico reddito. In altre parole, non ho diversificato: sono una commerciante e basta. In questo periodo non ho ferie arretrate da poter sfruttare per stare a casa (e non perché io stia sempre in vacanza, anzi!), non ho cassa integrazione, non posso lavorare in smart-working… non sono una dipendente. Inoltre il mio settore non è (giustamente) considerato come primario e necessario in questa fase della nostra vita. Non posso effettuare vendite a distanza, perché sarebbe ignobile (e illegale) far circolare dei corrieri per le strade di Bologna per consegnare un pantalone o una gonna. Oggi mi è vietato lavorare per tutelare la mia salute, quella della mia famiglia e quella dell’intera popolazione. Non è una scelta, è una sacrosanta imposizione nazionale. E io l’accetto. Osservo scrupolosamente ogni decreto. Con grande senso civico e vicinanza al personale sanitario e alle innumerevoli vittime. Come cittadina e come imprenditrice. Premesso ciò, la domanda che mi pongo continuamente durante ogni giornata è: “dov’è lo Stato”? Se lo “Stato” mi chiede (ribadisco giustamente) di tenere chiusa la mia attività, dove pensa che io possa trovare i soldi per fare la spesa, pagare le bollette, comprare le mascherine, pagare l’affitto, etc.? Si discute di prestiti agevolati, aiuti garantiti dallo Stato. ma la classe dirigente si è accorta che noi piccoli commercianti stiamo già accumulando debiti giorno dopo giorno?

L’affitto si sta sommando mese dopo mese (e non pagarlo significa che un’altra persona/ditta non sta ricevendo il suo reddito), le bollette delle utenze si devono pagare comunque anche se non si consuma, i fornitori reclamano il pagamento delle merci che non si sa se e quando si potranno vendere, la somma delle rate bancarie impagate continua a crescere. Tutto questo con l’attività chiusa (per la sicurezza nazionale). Come può la classe dirigente parlare di altri prestiti? Come li ripagheremo tutti questi debiti? Il rischio di fallimento non è più un incubo, sta diventando una certezza. Il Governo deve aiutare i più deboli.

E i piccoli commercianti che operano nei settori non indispensabili nella filiera produttiva della quarantena devono essere inseriti tra i più deboli. Non si può abbandonare alla disperazione, ai debiti, ai protesti bancari, al fallimento persone oneste che hanno sempre onorato i propri impegni con serietà, spesso con grandi sacrifici economici e personali. Io sono una di queste persone. E a nome mio e di tanti altri come me chiedo che ci si attivi urgentemente, che si concretizzino soluzioni lungimiranti, serie e responsabili. Gli aiuti a fondo perduto da parte dello Stato (e non i prestiti) sono l’unica via praticabile.

La chiusura delle attività non è una scelta, è un obbligo civico nazionale. Ci sono attività in Italia che, per la nostra sopravvivenza, in questi giorni possono e devono lavorare (pastifici, centrali del latte, ecc.). Ma il Governo non deve dimenticare che queste attività riescono a lavorare anche grazie a noi che restiamo a casa. Una nazione è come il corpo umano: c’è il cervello, c’è il cuore, ci sono le gambe, le braccia, gli occhi, le orecchie, le vene e le arterie. Tutti contribuiscono alla vita. Anche se molto spesso ce chi se ne dimentica. Un qualsiasi risultato è dato dalla somma del lavoro di tutti. E, in questo momento, un lavoro importante, indispensabile e necessario è quello di restare a casa e restare chiusi. Noi piccoli commercianti lo stiamo facendo. Senza essere pagati, però. Una cittadina e piccola imprenditrice italiana».