Ritiro della plastica, il Movimento 5 Stelle invia una Pec all'Unione dei Comuni

CAMPOMARINO. Ancora una sortita critica del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle a Campomarino.

A seguito delle contrastanti opinioni generate sull’avviso relativo al ritiro dei rifiuti plastici nel territorio di Campomarino per conto della ditta Giuliani Environment, il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle ha inviato via Pec una sollecitazione a rivalutare tale decisione, indirizzandola alla Giuliani Environment, all’Unione dei Comuni e al Comune di Campomarino :

“Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle di Campomarino, preso atto della nuova disposizione della ditta Giuliani Environment per la raccolta dei rifiuti plastici nel Comune di Campomarino a partire dal 10 maggio 2020, chiede urgentemente spiegazioni e soprattutto di riconsiderare tale decisione, che riteniamo inaccettabile, in quanto si obbliga l’utente ad acquistare plastica per smaltire altra plastica, una scelta incoerente, assolutamente non in linea con la sensibilità ecologica, ancor più improponibile in quanto andrebbe a gravare sui costi dell’utente, che già provvede abbondantemente al pagamento dei tributi, utente che sta già vivendo condizioni economiche difficoltose per il problema Sanitario "Covid-19" .

Inoltre si evidenzia inequivocabilmente, da immagine allegata, che sono a carico della ditta appaltatrice, le eventuali sostituzioni dei mastelli danneggiati , come dalla ditta Giuliani viene dichiarato, essere la ragione di tale provvedimento. Attendiamo vostro urgente riscontro”.