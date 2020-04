Ancora zero contagi: 193 positivi attuali in Molise, un guarito in più

TERMOLI. Ancora un aggiornamento senza contagi nel Molise da parte dell'Asrem, che nel bollettino mattutino reca sempre 297 casi da inizio emergenza e 193 positivi attuali. Rispetto a ieri sera c'è un guarito in più, con doppio tampone negativi a Filignano. Il numero dei tamponi complessivamente processati fin qui sono stati 5.867, dunque si viaggia verso la soglia dei 6mila.

Si avvicina la fase 2 dell’emergenza e il lento allentamento delle misure del lockdown. Il Molise sembra pronto per questa seconda fase e il bollettino Asrem di questa mattina fa ben sperare, zero contagi su ben 244 tamponi effettuati.

Aumento del numero dei guariti certificati che sale a 56, con un ulteriore caso di guarigione con doppio tampone nella provincia di Isernia, a Filignano.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00. La quota dei positivi al Covid-19 è ferma ai 297 casi di questa mattina a fronte di 5857 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬297 casi conclamati in Regione, 224 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 55 in quella di Isernia e 18 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 11. 10 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (6 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia), 1 in terapia intensiva della Provincia di Isernia;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 175 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 134 nella provincia di Campobasso, 36 nella provincia di Isernia e 5 di altre regioni.

- 33 le visite domiciliari effettuate dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale ) di Bojano presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Campobasso.

- 27 i pazienti asintomatici dimessi. 25 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 56 il numero dei pazienti guariti certificati, 41 della provincia di Campobasso, 7 della provincia di Isernia e 8 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 21 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 2 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 361 persone in isolamento e 9 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.