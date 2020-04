Occhionero (Italia Viva), «Cinque partiti su 7 sono contro il Dpcm Conte sul 4 maggio»

ROMA. "In Parlamento 5 gruppi su 7 sono contro il Dpcm del presidente Conte o hanno espresso forti dubbi: non soltanto i tre partiti di opposizione Lega, Fi e Fdi, ma anche due partiti di maggioranza, Italia Viva e Pd, in particolare sulla decisione di procedere con lo strumento del Dpcm sul quale ne' il Parlamento ne' il Capo dello Stato hanno alcuna voce in capitolo. Si puo' decidere una limitazione cosi' forte delle liberta' personali, addirittura con punte da Stato Etico con il Governo che vuole decidere quali affetti possiamo o non possiamo vedere, con la stragrande maggioranza del Parlamento contraria?".

Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. "Nessuno vuole il liberi tutti, nessuno vuole cancellare - prosegue Occhionero - le misure di prevenzione e contenimento, ma su una decisione cosi' importante e delicata quale e' la Fase Due sarebbe stata necessaria maggiore condivisione in Parlamento e nel Paese. A criticare il Dpcm non sono soltanto la maggioranza dei partiti, ma anche categorie economiche e sociali, costituzionalisti, commentatori".