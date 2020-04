TERMOLI. Sempre in prima linea accanto ai titolari delle attività di Termoli, abbiamo seguito in diretta Facebook, le fasi di consegna delle chiavi dei locali che ieri sera hanno partecipato al Flash Mob contro il Governo denominato "#RisorgiamoItalia».

Sono state 88 le attività che hanno aderito in città.

A livello nazionale, ancora più importante, ovviamente, ecco il bilancio.

»Vi comunichiamo con grande soddisfazione che è arrivato il dato ufficiale da parte del direttivo nazionale del movimento M. I. O. MOVIMENTO IMPRESE OSPITALITÀ Hanno partecipato alla protesta di sensibilizzazione di questa sera oltre 185.000 ATTIVITÀ, risultato a dir poco STRAORDINARIO, rimaniamo Uniti e solo così saranno sentite le nostre aspettative, già domani verrà presentato il manifesto M. I. O. contenente i punti cardine delle nostre richieste. Richieste formulate e condivise dagli operatori del settore e non dalle "task force" Istituite dal nostro governo, composte sicuramente da luminari ed eccellenze del nostro paese, ma gente che il nostro settore non lo vive e non lo conosce .

NON CHIEDIAMO LA CARITÀ VOGLIAMO DIGNITÀ»,

In municipio a consegnare le chiavi al sindaco Francesco Roberti e al presidente del Consiglio comunale Michele Marone sono stati, in rappresentanza della categoria, Fabrizio Vincitorio e Davide Di Renzo.

Dopo il flash mob di ieri sera, con cui i commercianti hanno alzato le serrande dei locali ed acceso luci ed insegne, questa mattina, mercoledì 29 aprile, una delegazione composta da Davide Di Renzo (ristorante Don Giovanni) e Fabrizio Vincitorio (stabilimento Cala Sveva) ha consegnato le chiavi di circa cento attività al primo cittadino di Termoli Francesco Roberti, accompagnando il tutto con una lettera che spiega le motivazioni dell’iniziativa.

Il gesto, tanto simbolico quanto estremo, segue la protesta contro al decisione del Governo di mantenere ancora chiuse le attività ricettive, i bar ed i ristoranti anche nella fantomatica fase 2 che partirà il prossimo 4 maggio e che vedrà la riapertura di queste categorie a partire dal 1 giugno: «Una data lontanissima, dopo oltre tre mesi di fermo, che non ci consentirà di mettere una pezza alle perdite subìte e non consentirà di mantenere il personale», hanno commentato Vincitorio e Di Renzo ai microfoni di TermoliOnLine che, anche questa mattina, ha seguito la protesta in diretta.

Malgrado la fase critica possa dirsi passata, la crisi economica delle attività commerciali termolesi è tutt’altro che lontana e, anzi, con l’avvicinarsi della data di riapertura per il solo asporto, è possibile che molte serrande non riapriranno proprio: «Queste settimane di stop hanno influito in maniera pesante sugli imprenditori – ha commentato Di Renzo – Nel gruppo che abbiamo creato per supportarci a vicenda, è possibile constatare il morale basso degli imprenditori e, da ciò che si scrive, almeno due attività termolesi non riusciranno a riaprire i battenti».

Una situazione che influisce pesantemente sul bilancio dell’intera regione che trae, proprio dal turismo, il maggior introito finanziario. L’estate che ci prepariamo a vivere cambierà non solo i modi di approcciarci l’un l’altro (banditi abbracci, baci, strette di mano e assembramenti), ma anche i movimenti dal momento che resta vietato muoversi fuori dalla propria regione: «Sarà dura – ha aggiunto Vincitorio – Soprattutto per gli stabilimenti balneari ed i bed & breakfast che vivono di turismo extraregionale e che, quest’anno, dovranno fronteggiare non solo il problema sanitario ma anche le perdite derivanti dalla carenza di turisti».

Il sindaco, dal canto suo, ha avuto un lungo colloquio privato con i due delegati della categoria, al termine del quale ha mostrato tutto il suo appoggio e sostegno per il difficile momento che la città si trova e troverà a vivere: «Oggi la politica deve dare delle risposte precise e puntuale su ogni livello. Al di là della ripartenza, gli imprenditori devono avere la possibilità di lavorare in sicurezza, non con dubbi e perplessità. La fase 2, così come è stata pensata, non fornisce garanzie di ripresa economica. Mi farò carico di ciò che ci siamo detti per approfondire le azioni da mettere in campo per una ripartenza sicura».