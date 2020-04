Fase 2, da lunedì 4 maggio si tornerà a pagare la sosta

TERMOLI. Gioie e dolori della fase 2 a Termoli. Da lunedì 4 maggio si tornerà a pagare la sosta a pagamento. Di ieri l’ordinanza del sindaco Francesco Roberti che revoca le precedenti due del 13 marzo (n. 56) e la n. 65 del 2 aprile scorso. «Visto il Dpcm del 26 aprile 2020 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» con il quale si stabilisce una graduale ripresa delle attività produttive ed un primo, parziale allentamento delle misure di restrizione della mobilità delle persone con decorrenza dal 4 maggio 2020; ritenuto conseguentemente dover ripristinare il servizio di sosta a pagamento nelle strade cittadine sugli stalli delimitati dalle strisce blu; tenuto conto che il Comune di Termoli ha affidato in concessione il servizio di gestione delle aree di sosta e dei parcheggi pubblici a pagamento di proprietà comunale alla Publiparking s.r.l.; si ordina a far data dal 4 maggio 2020 la revoca delle precedenti ordinanze n. 56 del 13/03/2020 e n. 65 del 02/04/2020 e, per gli effetti, il ripristino del servizio di sosta a pagamento nelle strade cittadine sugli stalli delimitati dalle strisce blu su tutto il territorio cittadino.