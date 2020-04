TERMOLI. Da molti anni commerciante a Bologna, della presenza di Marianna Lo Preiato quest'oggi a Mattino 5, dentro al suo negozio, avevamo pubblicato un articolo di presentazione. Ora dopo aver preso parte al programma, grazie alle telecamere che la sono andata a trovare proprio a Bologna, ecco il commento della stessa imprenditrici, che aveva scritto una missiva al premier Giuseppe Conte.

«Sono soddisfatta dell'intervento a Mattino 5, ma è ancora poco. Questo momento è lunghissimo, dobbiamo solo attendere e sperare che trovino al più presto un vaccino o quanto meno una cura efficace. Noi commercianti siamo i nuovi invisibili. Ci saranno carri militari in tutta italia con i morti per i fallimenti. Tutti ascoltano ma poi non si agisce. Ringrazio Mattino 5 per questo spazio ma non mi fermo qui. Se vengo protestata per me e per mezza Italia è finita. Lo Stato deve intervenire.. Adesso... subito...».