Sospesa la Ztl del borgo vecchio per acquisto e asporto derrate alimentari

TERMOLI. Ordinanza del sindaco di Termoli sul borgo vecchio.

Preso atto delle nuove regole relative alla così detta Fase 2 contenute nel richiamato Dpcm del 26 aprile 2020, che prevedonoun allentamento delle misure restrittive per la mobilità, aziende e costruzioni pubbliche e private, e che saranno in vigore dal 4 maggio p.v.; avuto presente che la Ztl del Borgo antico ha validità dal 15 settembre al 15 giugno di ciascun anno civile; ritenuto opportuno in questa condizione di straordinaria emergenza sanitaria nazionale dare seguito, anche con idonei provvedimenti viabilistici territoriali, a quanto disposto dai Dpcm soprarichiamati, in particolare quello del 26 aprile 2020.

Ritenuto dunque opportuno procedere a far data dal 4 maggio 2020 e fino a nuovo provvedimento, alla sospensione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Borgo Vecchio per i soli avventori che si recheranno presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti all'interno della stessa Ztl Borgo Antico per l’acquisto e l’asporto di derrate alimentari, nonché agli incaricati del trasporto delle derrate stesse.

Dato atto che il presente atto, pur se di carattere viabilistico, è comunque assunto nell’ambito delle misure di contenimento al contagio epidemiologico da Covid-19, caratterizzandosi pertanto quale provvedimento di natura igienico – sanitaria; si ordina con decorrenza dal 4 maggio fino a nuovo provvedimento di sospendere laZona a Traffico Limitato (ZTL) del Borgo Antico per i soli avventori che si recheranno presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti all'interno della stessa Ztl Borgo Antico per l’acquisto e l’asporto di derrate alimentari, nonché agli incaricati del trasporto delle derrate stesse; di far obbligo ai predetti soggetti autorizzati, allo scopo di agevolare i controlli delle forze di Polizia, di esibire la ricevuta fiscale/fattura relativi relative alle derrate alimentari acquistate, su richiesta del personale di polizia preposto e dispone il Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del Codice della Strada, è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.