TERMOLI. Il Covid-19 ha imposto a tutti noi di fermarci, non solo nei movimenti e nella routine, ma anche nello studio, costringendo i ragazzi a casa, con la sola possibilità di seguire le lezioni in streaming. È proprio ai più giovani, maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria ed impossibilitati ad uscire, che è dedicata l’iniziativa messa in campo dall’Agenzia Scuola & Servizi di Isernia, nella persona di Michele Di Castro, e dalla cartolibreria The Book Shop di Termoli di Alberto Di Rocco in collaborazione con la Ditta Montefusco di Sambuceto, che doneranno alla scuola Schweitzer di Termoli, testi di narrativa per ragazzi dai 9 ai 12 anni e materiali di cancelleria.

L’idea è nata per rendere meno pesanti le giornate dei cittadini più giovani che, grazie alla lettura dei libri ed alla possibilità di colorare o creare un magico mondo, riusciranno a superare questo difficile momento di emergenza. «Tali beni, a partire dalla fine della settimana prossima, saranno a disposizione per chi ne faccia richiesta – scrive la dirigenza scolastica – È un aiuto sensibile per i nostri ragazzi, per alimentare la loro fantasia e il loro ingegno, in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo. La comunità scolastica, riconoscente, ringrazia».

Il kit contiene materiale di cancelleria ed un libro che le scuole elementari e medie di Termoli metteranno a disposizione degli alunni che ne faranno richiesta. Il target di riferimento è rappresentato dagli studenti delle elementari (quarte e quinte) e delle medie (prime e seconde) per un totale di circa 200 kit che saranno divisi tra le varie direzioni didattiche. Il tutto è stato ideato e distribuito a titolo gratuito.